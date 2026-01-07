CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
07.01.2026 18:45:00
CES: Realbotix: humanoide Roboter mit austauschbarem Design
Realbotix entwickelt möglichst echt wirkende humanoide Roboter mit Sprach- und Bilderkennung. Sie sollen etwa auf Messen oder im Hotel mit Kunden interagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realbotix Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CES Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%
|Realbotix Corp Registered Shs
|0,25
|-7,35%