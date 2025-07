CFO-Wechsel bei Wolfspeed: Neuer Finanzchef soll Sanierung lenken -Wolfspeed-Aktie hebt ab

• Wolfspeed bestellt Gregor van Issum zum neuen Finanzchef• Manager soll das Unternehmen durch die Chapter 11-Insolvenz führen• Personalie ist entscheidend für Wolfspeeds langfristige Profitabilität

Wolfspeed ernennt Gregor van Issum zum CFO inmitten der Transformation

Wolfspeed, ein führender Anbieter von Siliziumkarbid-Technologien, hat eine entscheidende Personalentscheidung bekannt gegeben: Gregor van Issum wird ab dem 1. September 2025 neuer Chief Financial Officer (CFO). Diese Ernennung, die nach einem umfassenden Auswahlprozess erfolgte, kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen. Erst am 1. Juli 2025 hatte Wolfspeed offiziell einen Antrag auf Insolvenz nach Chapter 11 in den USA gestellt. Dieser strategische Schritt soll die Bilanz des Unternehmens massiv entlasten und die Basis für zukünftiges Wachstum legen.

Ein erfahrener Sanierer für eine herausfordernde Phase

Gregor van Issum bringt über 20 Jahre Erfahrung in transformativen Restrukturierungen aus Finanzpositionen innerhalb der Technologiebranche mit. Seine Expertise sammelte er in leitenden Funktionen bei namhaften Halbleiterherstellern wie ams-OSRAM AG und NXP Semiconductors N.V., wo er Organisationen durch dynamische Geschäftszyklen führte, wie es in der Pressemitteilung von Wolfspeed heißt. Wolfspeed-CEO Robert Feurle äußerte sich begeistert über die Neubesetzung: "Ich habe Gregors starke analytische und führende Fähigkeiten bereits während unserer gemeinsamen Zeit bei ams-OSRAM aus erster Hand miterlebt." Van Issums Erfahrung im Management von Multi-Milliarden-Euro-Unternehmen mit komplexen Fertigungsabläufen werde für Wolfspeed von unschätzbarem Wert sein, um das volle Potenzial der 200-mm-Plattform zu erschließen, so Feurle weiter.

Transparenz und Kapitalstruktur als oberste Prioritäten

In seiner neuen Rolle hat Gregor van Issum klare Prioritäten definiert. Er möchte den Investoren von Wolfspeed während dieser transformativen Periode Transparenz und Klarheit bieten, wie der Aussendung zu entnehmen ist. Aufbauend auf den jüngsten Schritten zur Restrukturierung wolle er seine Erfahrung nutzen, um eine Kapitalstruktur zu schaffen, die dem Unternehmen die notwendige Agilität für schnelle Marktveränderungen verleiht. Van Issum sei entschlossen, Wolfspeed zu helfen, seine Wettbewerbsvorteile - erstklassige Einrichtungen, außergewöhnliche Talente und robuste geistige Eigentumsrechte - zu nutzen und die Führungsposition in der Siliziumkarbid-Technologie zu festigen.

Wolfspeed-Aktie im Fokus: Reaktion auf Insolvenz und CFO-Neubesetzung

Die Nachricht von der Personalneuerung löste gestern eine massive Kursexplosion der Wolfspeed-Aktie aus: Das Papier legte an der NASDAQ um beeindruckende 95,76 Prozent auf 2,31 US-Dollar zu und stieg nachbörslich um weitere 2,6 Prozent auf 2,37 US-Dollar.

Analysten sind jedoch gespalten: TipRanks verzeichnet zwei "Hold"- und vier "Sell"-Empfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 3,37 US-Dollar. Wolfspeed strebt an, die Sanierung bis Ende des dritten Quartals 2025 abzuschließen, um danach wieder profitabel aus dem laufenden Geschäft agieren zu können.

