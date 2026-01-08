KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
08.01.2026 16:34:00
ChatGPT Health: OpenAI startet KI-Gesundheitsassistent
OpenAI führt ChatGPT Health ein, das unter anderem Apple-Health-Daten auswertet. Die EU, Schweiz und Großbritannien bleiben vorerst außen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
