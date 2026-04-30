OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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30.04.2026 16:43:51
ChatGPT Is Weirdly Obsessed With Goblins. Here's How OpenAI Fixed It
An AI trained to sound "nerdy" is going to talk about goblins a lot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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