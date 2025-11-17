Chatwork gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chatwork präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Chatwork hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at