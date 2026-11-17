Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
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17.11.2026 19:30:02
Chemed: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Chemed (NYSE:CHE) announced that it expects full-year adjusted earnings per share (EPS), a measure of net income excluding one-off costs, to finish at or slightly above the top end of its previous guidance. The company combines end-of-life care with nationwide residential plumbing services, generating steady operational cash flow to fund share repurchases and strategic franchise buybacks.
Three things management said stand out.
Chemed spent $96 million in 2026 to reacquire Roto-Rooter franchise territories across California and Texas. While these acquired territories initially operate at lower earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margins, management expects top-line revenue to expand rapidly as operations integrate.
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