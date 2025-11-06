The Chemours Aktie
WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089
|
06.11.2025 23:23:58
Chemours Company Swings To Q3 Profit
(RTTNews) - Chemours Company (CC) on Thursday reported third-quarter net income of $60 million or $0.40 per share, compared with a net loss of $32 million or $0.22 per share last year.
Net sales were $1.495 billion, flat compared $1.508 billion to the corresponding prior-year quarter, with TSS continuing strong year-over-year growth of 80% in Opteon Refrigerants
Adjusted net income was $30 million or $0.20 per share, compared to $61 million or $0.40 per share in the corresponding prior-year quarter.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Chemours Co When Issuedmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: The Chemours präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: The Chemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: The Chemours stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu The Chemours Co When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Chemours Co When Issued
|10,32
|-2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.