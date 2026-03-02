Chengdu Sino-Microelectronics Tech A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,27 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chengdu Sino-Microelectronics Tech A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 335,3 Millionen CNY im Vergleich zu 181,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,370 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 852,91 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 600,72 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at