Cheniere Energy Aktie
WKN: 580884 / ISIN: US16411R2085
|
26.02.2026 18:36:01
Cheniere Energy (LNG) Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Feb. 26, 2026 at 11 a.m. ETCheniere Energy (NYSE:LNG) ended the year with record LNG exports, supported by new train completions and improved reliability. Management introduced higher 2026 EBITDA and cash flow guidance, driven by additional production, but tempered by lower expected spot margins and the absence of prior-year tax benefits. A new long-term SPA with CPC Corporation of Taiwan extended the company’s contracted revenue base into 2050. Management emphasized disciplined capital allocation, rapid share repurchases, and a commitment to 10% annual dividend growth. Project updates confirmed construction timelines remain on schedule, supporting forward production targets without revision at this time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
