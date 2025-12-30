30.12.2025 15:55:40

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Dezember

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember aufgehellt. Der Indikator stieg auf 43,5 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 36,3 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 40,0 Punkten erwartet.

Der Frühindikator liegt damit jedoch weiterhin unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 09:55 ET (14:55 GMT)

