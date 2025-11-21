LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
|
21.11.2025 13:28:09
Chief Legal and Admin Officer of Pathward Financial Sells Nearly Half Her Stock Holding
On October 24, 2025, Nadia Dombrowski, Chief Legal and Admin Officer at Pathward Financial (NASDAQ:CASH), disclosed in a SEC Form 4 filing the open-market sale of 5,000 shares, for a transaction value of approximately $357,300. The transaction reduced her direct holdings to 6,528 shares. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($71.46); post-transaction value based on November 20, 2025 market close ($67.63).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
