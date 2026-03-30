30.03.2026 06:31:29

China Energy Engineering A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Energy Engineering A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Energy Engineering A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,39 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte China Energy Engineering A ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat China Energy Engineering A im vergangenen Geschäftsjahr 452,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Energy Engineering A 435,06 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen