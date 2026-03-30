China Energy Engineering A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Energy Engineering A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Energy Engineering A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,39 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte China Energy Engineering A ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat China Energy Engineering A im vergangenen Geschäftsjahr 452,30 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Energy Engineering A 435,06 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at