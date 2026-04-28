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28.04.2026 06:31:29
China Resources Microelectronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China Resources Microelectronics lud am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,98 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,500 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat China Resources Microelectronics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,00 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,04 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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