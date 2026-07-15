Pace a Aktie

Pace a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG6865N1299

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15.07.2026 06:05:28

China’s Economy Grows at Slowest Pace in Years

Economic growth of 4.3 percent in the second quarter, versus the same period last year, reflected a broad slump outside of the country’s export-oriented manufacturing might.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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