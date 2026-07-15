Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
15.07.2026 06:05:28
China’s Economy Grows at Slowest Pace in Years
Economic growth of 4.3 percent in the second quarter, versus the same period last year, reflected a broad slump outside of the country’s export-oriented manufacturing might.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!