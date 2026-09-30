Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
30.09.2026 06:00:05
How Nike fell off the pace in China
World’s biggest sports brand is tailoring its ranges for local tastes to get back on top in a market it pioneeredWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
06:00
|How Nike fell off the pace in China (Financial Times)
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Pace Holdings Corp Cons of 1 Sh -A- + 1 Wt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,61
|-0,06%