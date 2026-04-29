Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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29.04.2026 06:00:27
Chinese green technology poses national security problem for Europe, report warns
European countries want to accelerate the shift to solar, wind and other energy sources whose supply chains are dominated by ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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