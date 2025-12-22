Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
22.12.2025 13:20:55
Chinese robotaxis due in London next year as Lyft and Uber reveal tie-ups
Firms agree deals with Beijing-based Baidu to take self-driving cabs to UK capitalChinese robotaxis are due to be on the streets of London next year after the US ride-hailing companies Lyft and Uber announced tie-ups with Beijing-based Baidu to deploy its self-driving technology.Lyft is the third firm to announce plans to introduce self-driving taxis to the UK capital next year, after Uber and Waymo, the main operator of robotaxis in the US. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
