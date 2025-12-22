Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

22.12.2025 13:20:55

Chinese robotaxis due in London next year as Lyft and Uber reveal tie-ups

Firms agree deals with Beijing-based Baidu to take self-driving cabs to UK capitalChinese robotaxis are due to be on the streets of London next year after the US ride-hailing companies Lyft and Uber announced tie-ups with Beijing-based Baidu to deploy its self-driving technology.Lyft is the third firm to announce plans to introduce self-driving taxis to the UK capital next year, after Uber and Waymo, the main operator of robotaxis in the US. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Aktien in diesem Artikel

Lyft 16,69 -0,68% Lyft
Uber 68,74 2,44% Uber

