SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
28.06.2026 04:53:30
Chinese tech hub’s shift into robotaxis leaves drivers by the wayside
Shenzhen expands driverless vehicles as growing automation drive threatens gig economy workforceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!