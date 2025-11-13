Chiome Bioscience: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chiome Bioscience hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -6,050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,73 Prozent auf 118,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at