Chiome Bioscience: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chiome Bioscience stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,68 JPY gegenüber -1,650 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,61 Prozent auf 223,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Chiome Bioscience hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 14,470 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -17,540 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Chiome Bioscience 593,29 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 780,81 Millionen JPY umgesetzt worden.

