Cho Bi legte Quartalsergebnis vor

Cho Bi hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 617,00 KRW, nach 967,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,41 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at