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17.08.2026 06:31:29
Cho Bi legte Quartalsergebnis vor
Cho Bi hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 617,00 KRW, nach 967,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,41 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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