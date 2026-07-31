Churchill Downs legte Quartalsergebnis vor

Churchill Downs ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Churchill Downs die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Churchill Downs 2,99 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 980,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at