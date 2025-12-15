Nuzee Aktie
WKN DE: A3D384 / ISIN: US67073S3076
|
15.12.2025 15:00:48
CIMG Signs Around $106.5 Mln Sales Contract With Chinese Commercial Bank
(RTTNews) - CIMG Inc. (IMG), a digital health and sales development business company, Monday announced that its subsidiary Zhongyan Shangyue Technology Co., Ltd., has signed a sales contract for computing power equipment with a well-known commercial bank in China for around $106.5 million.
This new contract marks another significant breakthrough in CIMG's computing power business segment and is expected to contribute to sustained, stable revenue and cash flow for the Company, CIMG said in a statement.
In pre-market activity, CIMG shares were trading at $1.95, up 20% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Nuzee Inc Registered Shs
|0,11
|-11,19%
