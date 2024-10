Citi-Aktie im Minus: Citigroup im 3. Quartal mit Gewinnrückgang

Glänzende Geschäfte an den Kapitalmärkten haben bei der US-Großbank Citigroup den leicht sinkenden Zinsüberschuss und die Folgen des Konzernumbaus etwas dämpfen können.

Im dritten Quartal war der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf gut 2,9 Milliarden Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) gefallen, wie die Bank am Dienstag in New York mitteilte. Der Zinsüberschuss ging um drei Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar zurück.

Insgesamt legten die Erträge leicht auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar zu - dies verdankte die Citigroup dem zweistelligen Anstieg der Provisionseinnahmen. In der Marktsparte zogen die Erträge leicht an und das, obwohl die Bank vor einigen Wochen noch vor einem Rückgang in diesem Bereich gewarnt hatte. Erträge und Gewinn fielen daher besser aus, als Experten erwartet hatten. Die Citi-Aktie zeigt sich im NYSE-Handel zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 64,67 US-Dollar.

