Citi-Analyst erwartet Preisanstieg für Netflix-Abonnenten

Abo-Preise bei Netflix könnten bald steigen

Laut Berichten von MarketWatch erwarten Analysten von Citi, dass Netflix in den kommenden Monaten die Abo-Gebühren anheben wird, vor allem in den USA könnten die Preise um 12 Prozent steigen. Dieser Schritt könnte sich als notwendig erweisen, um die Gewinne des Unternehmens zu steigern. Laut den Experten könnten diese Erhöhungen vor allem das Standard-Abo betreffen, welches seit 2022 preislich gleich blieb, was nun Millionen von Nutzern beeinflussen würde.

Wachsende Bedeutung des werbefinanzierten Modells

Ein weiterer Aspekt, der für Netflix eine Rolle spielt, ist das werbefinanzierte Abonnementmodell. Analysten wie Eric Sheridan von Goldman Sachs sind der Meinung, dass dieses Modell im Fokus stehen wird, um neue Nutzergruppen zu erschließen, die weniger für ein Abonnement zahlen wollen. Netflix könnte dadurch höhere Preise für seine Premium-Abos rechtfertigen, ohne eine große Anzahl von Nutzern zu verlieren, so Benzinga.

Das werbefinanzierte Modell erlaubt es Netflix, eine diversifizierte Preispolitik zu verfolgen. Nutzer, die bereit sind, Werbung zu akzeptieren, zahlen weniger, während Premium-Abonnenten die Werbefreiheit genießen, dafür jedoch tiefer in die Tasche greifen müssen. Diese Flexibilität wird von Analysten als eine Stärke von Netflix betrachtet, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, auf unterschiedliche Marktbedingungen zu reagieren und sowohl Abonnentenwachstum als auch Umsatzsteigerungen zu erzielen.