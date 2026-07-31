Citizens präsentierte Quartalsergebnisse

Citizens lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at