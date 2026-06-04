Tuas Aktie
WKN DE: A2P65M / ISIN: AU0000089724
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04.06.2026 02:07:55
Clar buys Tuas logistics property for S$133.9 million
The transaction is expected to be accretive to CapitaLand Ascendas Reit’s DPUWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Tuas Ltd Registered Shs Issue 20
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