Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 08:15:00

Clariant announces joint venture for novel flame retardants with FUHUA

Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced its strategic joint venture with FUHUA, focused on developing innovative non-halogenated flame retardants. The new initiative, which is subject to customary approval from relevant authorities, aims to create next-generation phosphorus-based flame retardants to serve several industries like building and construction, automotive, electric and electronic, directly addressing the tightening technical and regulatory environment in these sectors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten