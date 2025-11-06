Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
06.11.2025 08:15:00
Clariant announces joint venture for novel flame retardants with FUHUA
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced its strategic joint venture with FUHUA, focused on developing innovative non-halogenated flame retardants. The new initiative, which is subject to customary approval from relevant authorities, aims to create next-generation phosphorus-based flame retardants to serve several industries like building and construction, automotive, electric and electronic, directly addressing the tightening technical and regulatory environment in these sectors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.10.25
|Clariant-Aktie in Rot: Ethylen-Klägerliste wird immer länger (Dow Jones)
|
25.09.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gewinne in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)