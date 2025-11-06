Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Clariant-Anlage im Blick 06.11.2025 10:03:50

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Clariant-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Clariant-Aktie an diesem Tag 15,82 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,207 Clariant-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,71 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 05.11.2025 auf 6,93 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,23 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Clariant bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Clariant

Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten