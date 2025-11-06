Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
06.11.2025 10:03:50
SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Clariant-Aktie an diesem Tag 15,82 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,207 Clariant-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,71 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 05.11.2025 auf 6,93 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,23 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Clariant bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
