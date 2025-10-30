SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Clariant-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,519 Clariant-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2025 53,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,14 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,35 Prozent.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at