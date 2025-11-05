Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
05.11.2025 08:15:00
Clariant celebrates Care Chemicals expansion at Daya Bay, strengthening its position in China
Marking a significant milestone in its Asian growth strategy, Clariant has unveiled its newly expanded state-of-the-art facilities at Daya Bay, China, following the completion of its strategic CHF 80-million investment, substantially boosts Clariant's manufacturing capabilities in one of its key growth markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.10.25
|Clariant-Aktie in Rot: Ethylen-Klägerliste wird immer länger (Dow Jones)
|
25.09.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gewinne in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Clariant AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clariant AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs
|7,10
|0,00%
|Clariant AG (N)
|7,29
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.