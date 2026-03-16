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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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16.03.2026 03:47:20

Clashes spark safety concerns for World Cup in Mexico

A wave of violence set off by the killing of a Mexican drug cartel boss has raised concerns about security ahead of the World Cup. FIFA and Mexican offiicals have played down any risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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