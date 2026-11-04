Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
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04.11.2026 12:06:33
Clear Secure, Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Clear Secure, Inc. (YOU) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $53.17 million, or $0.52 per share. This compares with $28.28 million, or $0.29 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.8% to $292.85 million from $229.19 million last year.
Clear Secure, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.17 Mln. vs. $28.28 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.29 last year. -Revenue: $292.85 Mln vs. $229.19 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 299 M To $ 302 M
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