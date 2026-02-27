Sierra Income Aktie
ISIN: US82632T1007
|
27.02.2026 22:13:10
Clearline Capital Trims Semtech as Post-Sierra Model Drives Earnings
According to a February 17, 2026, SEC filing, Clearline Capital LP reduced its position in Semtech (NASDAQ:SMTC) by 412,968 shares during the fourth quarter of 2025. The fund’s quarter-end position in Semtech was valued at $21.07 million, a $28.87 million decrease from the previous quarter, reflecting both share sales and price changes.This transaction was a sale. Following the trade, the position represents 1.04% of Clearline’s 13F reportable assets under management.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
