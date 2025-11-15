Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
Clearwater Analytics Stock Surges 19% After-Hours On Friday: What's Going On?
Shares of Clearwater Analytics Holdings Inc. (NYSE:CWAN) jumped 19.43% to $22.99 a piece in trading after the bell on Friday, following a report that Warburg Pincus and Permira are in talks to acquire the investment and accounting software maker. A deal by the two private equity firms, which helped take Clearwater public in 2021, could come together within weeks, according to a report by Bloomberg on Friday that cites people familiar with the matter. The purchase price being discussed couldn't immediately be learned, the report said. Warburg Pincus, Permira, and Clearwater Analytics did not immediately respond to Benzinga’s requests for comment. See also: Trump ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
