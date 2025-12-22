Clearwater Analytics a Aktie
WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068
|
22.12.2025 10:27:00
Clearwater Analytics went on a buying spree. Now it’s getting bought in an $8.4 billion deal.
Clearwater Analytics over the weekend agreed to a buyout from private-equity firms, after the stock market failed to reward a string of acquisitions the fund management accounting software provider made.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
