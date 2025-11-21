Clip Money vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Clip Money hat am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 178,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at