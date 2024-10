Cloud Computing, mobile Anwendungen und GenKI treiben Wachstum des deutschen ADM-Markts

Deutschlands zunehmende Nutzung von Cloud Computing und mobilen Anwendungen sorgt für eine steigende Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Anwendungsentwicklung und -wartung (engl. Application Development & Maintenance, ADM). Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Services report for Germany" kommt zu dem Schluss, dass die wachsende Nachfrage nach Software-Dienstleistungen vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen ist: Erstens Initiativen zur digitalen Transformation, zweitens die Umsetzung von Industrie 4.0-Lösungen und drittens der steigende Bedarf an mobilen Anwendungen in Bereichen wie E-Commerce, Finanzen, Gesundheit und Unterhaltung.

Der Markt für mobile Anwendungen in Deutschland boomt und ist der Studie zufolge in den vergangenen vier Jahren um 78 Prozent gewachsen. Im Zuge dieser Expansion suchen Unternehmen verstärkt nach ADM-Partnern mit lokalem Expertenwissen, um hohe Sicherheitsstandards, die Einhaltung nationaler Vorschriften und die Anpassung der Software an die kulturellen Präferenzen der Endnutzer zu gewährleisten.

"Unsere deutschen Kunden verlangen zunehmend nach maßgerechten Plattformen und Lösungen, die den spezifischen Marktanforderungen der Regionen und Standorte entsprechen, in beziehungsweise an denen sie unternehmerisch tätig sind", unterstreicht Matthias Paletta, Director bei ISG Germany und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Diese Unternehmen suchen nach Partnern, die über lokale Expertise verfügen und in der Lage sind, ihre Services an diese Anforderungen anzupassen."

Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25 Prozent hat sich Deutschland zum größten europäischen Cloud Computing-Markt entwickelt. Das rasante Wachstum verändert auch den Bereich der Anwendungsentwicklung, die sich zunehmend auf Cloud-native Anwendungen, Microservice-basierte Architekturen und Serverless Computing konzentriert. Aus Nutzensicht stehen dabei Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz im Vordergrund.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist Sicherheit. Deutschland ist der zweitgrößte Markt für Sicherheitstechnologien in Europa und legt bei der Entwicklung von IT-Anwendungen großen Wert auf Cybersicherheit. Die Hightech-Strategie der Bundesregierung trägt aktiv zur Förderung sicherheitsorientierter Forschungsprojekte bei und gibt Impulse für die Entwicklungspraxis im Hinblick auf sichere Programmierung, robuste Authentifizierungsmechanismen und verbesserten Datenschutz.

Mit der zweitgrößten Zahl an Gründerunternehmen in Europa gehört Deutschland zu den weltweit führenden Innovationszentren in Bereichen wie der generativen KI (GenKI). Ungeachtet dessen braucht das Land mehr qualifizierte Fachkräfte, die in der Lage sind, große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) an die oft singulären, detaillierten und spezifischen Anforderungen der deutschen Sprache anzupassen.

Der Studie zufolge gibt es in Deutschland einen erheblichen Mangel an qualifizierten Softwareentwicklern, insbesondere in den Bereichen Data Engineering, Software Engineering und DevOps. Die Unternehmen begegnen diesem Problem, indem sie in Ausbildungsprogramme investieren, Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen eingehen sowie Möglichkeiten der Telearbeit ausloten, um einen größeren Pool an Arbeitskräften zu erschließen.

"Deutsche Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Innovationen einer neuen Generation von Entwicklern zu vermitteln", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "In dem Humankapital, das sie jetzt aufbauen könnten, liegt ein enormes Wertschöpfungspotential. Moderne Plattformen für die Anwendungsentwicklung können dabei wertvolle Hilfe leisten."

Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass die Bundesregierung die digitale Transformation in Schulen und öffentlichen Verwaltungen aktiv fördert. Diese Initiativen schaffen neue Möglichkeiten für Anwendungsentwickler im öffentlichen Sektor, die sich mit E-Government-Lösungen, digitalen Bildungsplattformen und Smart-City-Anwendungen beschäftigen.

Weitere Einblicke darin, wie die Entwicklung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds in Deutschland die Beschäftigten in der Entwicklungszusammenarbeit herausfordert, bietet das "ISG Provider Lens™ Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zudem enthält das Briefing Empfehlungen von ISG zum Umgang mit diesen Herausforderungen.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens™ Next-gen ADM Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 24 Anbietern im Marktsegment (Quadrant) "Agile Application Development Projects." Die Studie stuft Allgeier, Computacenter, DATAGROUP, Materna, msg systems und Zeiss Digital Innovation als "Leader" in diesem Marktsegment ein.

Zudem werden Coforge und PCG als "Rising Stars" im Agile-Projects-Quadranten bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Persistent Systems die Auszeichnung "globaler ISG CX Star Performer for 2024" unter den Anbietern von ADM-Services. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence™" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

