Cloudflare ermöglicht mit Hyperdrive die globale Nutzung jeder lokalen Datenbank und revolutioniert die Datenbank-Performance

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute Hyperdrive angekündigt, um die globale Nutzung jeder lokalen Datenbank zu ermöglichen. Jetzt können Entwickler ganz einfach global verteilte Anwendungen auf Cloudflare Workers, der serverlosen Entwicklerplattform, die von über einer Million Entwicklern genutzt wird, erstellen, ohne durch ihre bestehende Infrastruktur eingeschränkt zu sein. Hyperdrive macht den Zugriff auf Daten aus der ganzen Welt schneller und effizienter, unabhängig davon, wo sich die Daten oder Endnutzer befinden.

Die meisten Unternehmen, die herkömmliche Cloud-Anbieter nutzen, verfügen in der Regel über Datenbanken, die in einer einzigen Region gehostet werden und nicht ohne Weiteres an einen anderen Ort repliziert oder migriert werden können. Die Verlagerung dieser Datenbanken an neue Standorte in der Nähe der Benutzer ist mit Geschäftsunterbrechungen verbunden - es ist kostspielig und zeitintensiv, Datenbanken zu migrieren und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei der Entwicklung auf modernen dezentralen Cloud-Plattformen, wie Cloudflare Workers, müssen Entwickler jedoch häufig eine Verbindung zu diesen bestehenden Datenbanken auf der ganzen Welt herstellen. Die Verbindung zu weit entfernten Datenbanken führt zu einer langsameren Benutzererfahrung und macht es für Teams schwierig, über eine einzelne Legacy-Cloud-Region hinaus zu expandieren.

Mit Hyperdrive können Entwickler global verteilte Anwendungen auf Cloudflare Workers entwickeln, die nicht durch ihre bestehende regionale Datenbankinfrastruktur behindert werden. Hyperdrive speichert automatisch die gängigsten Abfragen im Cloudflare-Netzwerk, sodass Entwickler Antworten innerhalb weniger Millisekunden und nicht erst nach Hunderten von Millisekunden bereitstellen können - so als befände sich die Datenbank in der Nähe des Endbenutzers. Eine E-Commerce-Website mit einer Datenbank in New York und Kunden in Europa kann nun Hyperdrive und das Cloudflare-Netzwerk nutzen, um die Datenbank so zu betreiben, als befände sie sich in Europa, in unmittelbarer Nähe zu den Kunden. Dadurch lässt sich eine viel schnellere Bearbeitungszeit und ein reaktionsschnelleres Endbenutzererlebnis erzielen.

"Mit Cloudflare müssen Entwickler nie entscheiden, wo ihre Daten liegen sollen, bevor sie eine Zeile Code geschrieben haben. Wir betrachten alles, was bei uns entwickelt wird, als eine Region: die Erde. Heute sind wir in der Lage, Unternehmen eine schnellere, besser vernetzte Nutzererfahrung zu bieten, um sicherzustellen, dass ihre Daten, egal wo sie sich befinden, von der Geschwindigkeit und Leistung des Cloudflare-Netzwerks profitieren", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Hyperdrive repräsentiert den besten Teil einer Konnektivitäts-Cloud, es erweitert die Arten von Apps, die auf Cloudflare entwickelt werden können, und eröffnet Entwicklern, die sich bisher an ihre Datenbanken gebunden fühlten, neue Möglichkeiten."

Cloudflare Workers ist der einzige globale serverlose Provider, bei dem dies in die Anwendungsentwicklungsplattform integriert ist. Hyperdrive arbeitet mit den bestehenden Datenbank-Tools, die Entwickler heute verwenden und bietet folgende Fähigkeiten:

Möglichkeit zum Pooling von Datenbankverbindungen für Workers , wodurch die Zeit, die für das Einrichten einer Datenbankverbindung bei jeder Anfrage eine halbe Sekunde betragen kann, bei der Wiederverwendung auf nahezu Null reduziert wird.

, wodurch die Zeit, die für das Einrichten einer Datenbankverbindung bei jeder Anfrage eine halbe Sekunde betragen kann, bei der Wiederverwendung auf nahezu Null reduziert wird. Zwischenspeichern der beliebtesten Abfragen an eine Datenbank , die in der Regel 80-90 % der Abfragen von benutzerorientierten Webanwendungen ausmachen. Durch das Caching wird die Leistung von Full-Stack-Anwendungen drastisch verbessert und die Datenbankbelastung und -kosten werden reduziert.

, die in der Regel 80-90 % der Abfragen von benutzerorientierten Webanwendungen ausmachen. Durch das Caching wird die Leistung von Full-Stack-Anwendungen drastisch verbessert und die Datenbankbelastung und -kosten werden reduziert. Unterstützung einer Vielfalt der gängigsten Datenbankanbieter, darunter AWS, Google Cloud, Neon und Timescale, sowie Postgres-kompatible Datenbanken wie CockroachDB und Materialize.

Cloudflare Workers ist Teil der globalen Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare - einer Plattform, die es jedem Unternehmen ermöglicht, alle seine Mitarbeiter, Anwendungen, Server, Netzwerke und andere Clouds einfach, sicher und zuverlässig zu verbinden, und zwar überall.

