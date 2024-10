Cloudflare ernennt Chirantan "CJ" Desai zum Präsidenten für Produkt und Technik; setzt 2024 die starke Dynamik des Führungsteams fort

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute die Ernennung von Chirantan "CJ" Desai zum Präsidenten für Produkt und Technik bekannt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens auf 5 Milliarden US-Dollar jährlich wiederkehrender Einnahmen und darüber hinaus weiter zu beschleunigen. Desais über 25-jährige Erfahrung erstreckt sich auf Produktinnovation, Markteinführungsstrategien und betriebliche Effizienz – allesamt Schlüsselelemente für den Aufbau leistungsstarker Teams und die Förderung eines nachhaltigen Geschäftswachstums in großem Maßstab.

Desai war zuletzt als Präsident und Chief Operating Officer bei ServiceNow (NYSE: NOW) tätig und beaufsichtigte die Produkte, die Plattform, das Design, die KI-Forschung, die Technik, den Kundensupport und den Betrieb der Cloud-Infrastruktur sowie den Kundenerfolg von ServiceNow. Desai kam im Dezember 2016 als Chief Product Officer zu ServiceNow, bevor er im Januar 2022 zum Chief Operating Officer befördert wurde. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, den Jahresumsatz des Unternehmens von 1,5 Milliarden US-Dollar auf über 10 Milliarden US-Dollar zu steigern.

"C.J. Desais Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovation, operativer Exzellenz und kundenorientiertem Wachstum spricht für sich und macht ihn zu einer idealen Besetzung für Cloudflare, während wir unser Unternehmen weiter ausbauen und die Grenzen des Möglichen erweitern", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Allein in diesem Jahr haben wir einige der besten und klügsten Führungskräfte der Welt eingestellt. Sie hätten sich fast überall niederlassen können, aber sie glauben, dass Cloudflare das nächste ikonische Technologieunternehmen ist. Sie setzen ihre Karriere auf Cloudflare und schließen sich uns an, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit CJ, während wir unsere Forschungs- und Entwicklungsorganisation für das nächste Kapitel unseres Unternehmens weiter ausbauen."

"Ich habe immer an die Kraft der Technologie geglaubt, um unser Arbeits- und Privatleben besser und sicherer zu machen. Cloudflares Vision für erstklassige Innovationen und sein Engagement, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, stimmen mit meiner eigenen Leidenschaft für die Förderung von Wandel und Wachstum überein", sagte CJ Desai, Präsident für Produkte und Technik bei Cloudflare. "Ich freue mich darauf, mit dem unglaublich talentierten Team von Cloudflare zusammenzuarbeiten, um unsere Mission voranzutreiben, ein besseres Internet aufzubauen, und gleichzeitig erstklassige Lösungen zu liefern, die unseren Kunden zu bedeutenden Geschäftsergebnissen verhelfen."

Der beeindruckende Schwung im Führungsteam von Cloudflare 2024:

In einem bedeutenden Jahr für Führungspositionen bei Cloudflare kommt Desai nur wenige Monate nach anderen prominenten Führungskräften von Weltrang, die ihre Karriere neu ausgerichtet haben, zu diesem Unternehmen, um das nächste Kapitel von Cloudflare im Bereich Wachstum in großem Maßstab zu beschleunigen.

Im Februar 2024 gab Cloudflare die Ernennung von Mark Anderson zum Präsidenten für Umsätze bekannt. Anderson war zuletzt CEO von Alteryx und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams und in der Umsatzsteigerung bei mehreren Unternehmen der Technologiebranche mit. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er außerdem Mitglied des Vorstands von Cloudflare. Vor seiner Tätigkeit bei Alteryx war Anderson maßgeblich an der Skalierung von Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) von vor dem Börsengang auf einen Jahresumsatz von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar beteiligt und leitete außerdem alle Vertriebsaktivitäten bei F5 Networks, wo er dazu beitrug, den Jahresumsatz des Unternehmens auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu steigern.

Im März 2024 gab Cloudflare die Ernennung seiner ersten Chief Strategy Officer, Stephanie Cohen, bekannt. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei der Goldman Sachs Group (NYSE: GS) wurde Cohen eingestellt, um eine wesentliche Rolle bei der Ausweitung und Vertiefung der Präsenz von Cloudflare in Vorstandsetagen und in der C-Suite zu spielen und das Wachstum von Cloudflare auf 5 Milliarden US-Dollar jährlich wiederkehrender Einnahmen und darüber hinaus zu unterstützen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, warum CJ zu Cloudflare gekommen ist, lesen Sie unseren neuesten Blog-Beitrag:

Blog: Warum ich zu Cloudflare gekommen bin

Über CJ Desai

CJ Desai ist der Präsident für Produkt und Technik bei Cloudflare. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktinnovation, Markteinführungsstrategien und betriebliche Effizienz – allesamt Schlüsselelemente für den Aufbau leistungsstarker Teams und die Förderung eines nachhaltigen Geschäftswachstums in großem Maßstab. Zuletzt war CJ Desai als Präsident und COO bei ServiceNow tätig. Desai beaufsichtigte die Bereiche Produkte, Plattform, Design, Technik, Kundensupport und Cloud-Infrastruktur sowie den Kundenerfolg von ServiceNow. Vor seinem Wechsel zu ServiceNow war Desai Präsident der Abteilung für aufstrebende Technologien bei EMC, wo er die volle P&L-Verantwortung für aufstrebende Technologieprodukte mit Schwerpunkt auf der Einführung und dem Ausbau neuer Produktlinien trug. Desai leitete neun Jahre lang verschiedene Produktlinien bei Symantec, darunter Endpoint Security, E-Mail- und Web-Sicherheit, Server-Sicherheit und Mobile Security. Desai begann seine Karriere bei Oracle Corp. und war ein wichtiges Mitglied des Teams, das den ersten Cloud-Service von Oracle auf den Markt brachte.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud. Es versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity-Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Arbeiten, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am stärksten vernetzten Netzwerke der Welt angetrieben und blockiert täglich Milliarden von Online-Bedrohungen für seine Kunden. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns auf: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", " "projizieren", ‚erwägen‘, ‚glauben‘, ‚schätzen‘, ‚vorhersagen‘, ‚Potenzial‘ oder ‚fortsetzen‘ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Produkten und Technologien von Cloudflare, zur technologischen Entwicklung von Cloudflare, zu den zukünftigen Betriebsergebnissen, zur Finanzlage, zum Betrieb, zum Wachstum, zu Initiativen, zu Strategien und zu zukünftigen Markttrends, zu den Erwartungen von Cloudflare hinsichtlich der Erweiterung seines Führungsteams um den Präsidenten für Produkt und Technik, den Präsidenten für Umsätze und den Chief Strategy Officer, das Ziel von Cloudflare, einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar zu erzielen, sowie Kommentare des CEO und des Präsidenten für Produkt und Technik von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, einschließlich des am 1. August 2024 eingereichten Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder an neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass Cloudflare die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare offengelegt werden, nicht tatsächlich erreicht, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

©2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010058043/de/