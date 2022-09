Cloudflare erweitert Zugang zur Zero Trust-Plattform und verschafft Kunden mehr Kontrolle und Transparenz im Netzwerk, bei Daten und Anwendungen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute bekannt, dass seine Cloud Access Security Broker (CASB) und Data Loss Prevention (DLP)-Services jetzt als Teil der Zero Trust-Plattform von Cloudflare allgemein zur Verfügung stehen. Cloudflare CASB bietet Firmen Transparenz und Kontrolle über ihre SaaS-Anwendungen, um am Arbeitsplatz genutzte Tools abzusichern, Schatten-IT zu erkennen und den Nutzerzugriff zu regulieren. Kunden, die Cloudflare DLP einsetzen, kommen in den Genuss von erhöhtem Schutz und besserer Kontrolle über den Datenfluss in ihrem Netzwerk. Datenausschleusung wird erkannt und verhindert, personenbezogene Daten (PII) werden aufgespürt und der Zugriff auf empfindliche Daten wird abgesichert. Durch die kombinierte Anwendung von Cloudflare CASB und den Datenkontrollen von DLP können Kunden problemlos hohe Transparenz in der gesamten Organisation erzielen, welche ohne die Komplexität älterer Lösungen auskommt.

"Es ist heute wichtiger denn je, dass CISOs kontrollieren können, wer auf spezielle Anwendungen oder Daten zugreifen darf. In den vergangenen 90 Tagen hat Cloudflare CASB Frühnutzern bereits beim Erkennen von mehr als fünf Millionen Fällen potenzieller übermäßiger Datenweitergabe und nicht genehmigter Schatten-IT geholfen und damit sichergestellt, dass sich diese Probleme nicht zu Vorfällen für diese Firmen auswachsen", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Ältere Lösungen erfordern häufig klobige Punktlösungen, die die Netzwerke und Mitarbeiter in ihrer Arbeit behindern. Da die CASB- und DLP-Services von Cloudflare jedoch direkt in unsere Zero Trust-Plattform eingebaut und Teil unseres globalen Netzwerks sind, können wir nicht nur missionskritische Daten und Anwendungen schützen, sondern auch den Netzwerkverkehr beschleunigen."

Viele Firmen nutzen jetzt mehr SaaS-Anwendungen als je zuvor, da sie in einem verteilten oder hybriden Arbeitsumfeld effizienter und kooperativer arbeiten müssen. Infolge dieser Verschiebung werden zunehmende Mengen empfindlicher Daten über E-Mail-Dienste, HR-Anwendungen und Kooperations-Tools in der Cloud gespeichert. Dies stellt eine stärkere Belastung der für die Sicherheit zuständigen Teams dar, die jetzt die Sicherheit über zahlreiche Anwendungen überwachen müssen. Zudem steigt das Risiko von Sicherheitsvorfällen durch falsch konfigurierte Einstellungen, fehlerhafte Zugriffskontrollen oder unzufriedene Mitarbeiter. Da CASB und DLP jetzt Teil der Zero Trust-Plattform von Cloudflare sind, können Organisationen ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter problemlos gegen das moderne Bedrohungsumfeld absichern, ohne dass komplexe Integrationskosten anfallen oder die Mitarbeiterproduktivität gestört wird, wie es bei vielen älteren Systemen der Fall ist.

Cloudflare One bietet eine umfassende Zero Trust SASE-Plattform, die nativ in das globale Netzwerk von Cloudflare eingebaut ist, das mehr als 275 Städte in über 100 Ländern umspannt. Dieser tief integrierte Ansatz stellt mit wenigen Mausklicken einen einfachen Einsatz sicher sowie eine blitzschnelle Leistung, wo auch immer die Nutzer sich befinden. Da die API-gestützten CASB- und DLP-Services von Cloudflare über Cloudflare One verfügbar sind, können Organisationen jetzt:

Datenlecks verhindern, Insider-Bedrohungen blockieren und Compliance-Verletzungen vermeiden: Mit wenigen Mausklicken verschafft der API-gestützte CASB von Cloudflare den für IT und Sicherheit zuständigen Teams Transparenz über SaaS-Anwendungen, indem diverse Sicherheitsschwachstellen erkannt werden, darunter Fehlkonfigurationen und Datensicherheitsrisiken - und das alles von einem einzigen Dashboard aus.

Mit wenigen Mausklicken verschafft der API-gestützte CASB von Cloudflare den für IT und Sicherheit zuständigen Teams Transparenz über SaaS-Anwendungen, indem diverse Sicherheitsschwachstellen erkannt werden, darunter Fehlkonfigurationen und Datensicherheitsrisiken - und das alles von einem einzigen Dashboard aus. das Ausschleusen von Daten erkennen und stoppen: Cloudflare DLP schützt Kundendaten und verhindert das Ausschleusen aus dem Unternehmensnetzwerk.

Cloudflare DLP schützt Kundendaten und verhindert das Ausschleusen aus dem Unternehmensnetzwerk. Schatten-IT im gesamten Unternehmensnetzwerk erkennen: Cloudflare CASB hilft Kunden dabei, nicht autorisierte Systeme und Dienstleistungen zu identifizieren, und ermöglicht den Sicherheitsteams das Erkennen und Beheben bisher unbekannter Sicherheitsrisiken.

Cloudflare CASB hilft Kunden dabei, nicht autorisierte Systeme und Dienstleistungen zu identifizieren, und ermöglicht den Sicherheitsteams das Erkennen und Beheben bisher unbekannter Sicherheitsrisiken. in wenigen Minuten einsatzbereit sein: Da beide Services in die Zero Trust-Plattform von Cloudflare integriert sind, sind Cloudflare DLP und CASB schnell und problemlos einsatzbereit und lassen sich ganz einfach mit anderen Sicherheits-Tools integrieren.

Da beide Services in die Zero Trust-Plattform von Cloudflare integriert sind, sind Cloudflare DLP und CASB schnell und problemlos einsatzbereit und lassen sich ganz einfach mit anderen Sicherheits-Tools integrieren. empfindliche Informationen automatisch absichern: Firmen können den Verkehr mit vertraulichen Daten über eine Serie vorgegebener Muster identifizieren, darunter das Abtasten auf personenbezogene und Finanzinformationen, und diesen dann problemlos absichern.

Firmen können den Verkehr mit vertraulichen Daten über eine Serie vorgegebener Muster identifizieren, darunter das Abtasten auf personenbezogene und Finanzinformationen, und diesen dann problemlos absichern. das gesamte Netzwerk sichern: Im Gegensatz zu herkömmlichen DLP-Punktlösungen, die sich auf spezielle Bereiche konzentrieren, wie etwa E-Mail-Gateways, läuft Cloudflare DLP über das globale Netzwerk von Cloudflare, was bedeutet, dass Daten über das gesamte Unternehmensnetzwerk gesichert werden können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen DLP-Punktlösungen, die sich auf spezielle Bereiche konzentrieren, wie etwa E-Mail-Gateways, läuft Cloudflare DLP über das globale Netzwerk von Cloudflare, was bedeutet, dass Daten über das gesamte Unternehmensnetzwerk gesichert werden können. granuläre Kontrollen zu beliebigen Anwendungen ausführen: Dies hindert Mitarbeiter daran, empfindliche Daten auf eine Reihe beliebter SaaS-Anwendungen hoch- bzw. davon herunterzuladen.

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat es sich zur Aufgabe gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Produktreihe von Cloudflare schützt und beschleunigt jegliche Internetanwendung online, ohne Hardware hinzuzufügen, Software zu installieren oder eine Codezeile zu ändern. Von Cloudflare betriebene Internetobjekte leiten den gesamten Webverkehr über ein intelligentes globales Netzwerk, das von jeder Anfrage dazulernt. Infolgedessen ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen zu beobachten. Cloudflare wurde in die Liste "Top Company Cultures 2018" vom Entrepreneur Magazine aufgenommen und im Jahr 2019 von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Welt eingestuft. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Austin, TX, Champaign, IL, New York, NY, San Jose, CA, Seattle, WA, Washington, D.C., Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

