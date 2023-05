Cloudflare gibt Unternehmen die Zero-Trust-Sicherheit, die für eine sichere Nutzung generativer KI notwendig ist

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets mithilft, erweiterte heute seine Single-Vendor-SASE-Plattform Cloudflare One auf Dienstleistungen mit generativer künstlicher Intelligenz (KI bzw. AI). Cloudflare One for AI, eine Suite von Zero-Trust-Sicherheitskontrollen, wird Unternehmen in die Lage versetzen, die neuesten generativen KI-Tools sicher zu nutzen, ohne geistiges Eigentum und Kundendaten zu gefährden.

Mit jedem transformativen Schritt vorwärts in der Technologie - von Mobiltelefonen bis hin zu Cloud-Computing - steigen auch neue Sicherheitsbedrohungen an die Oberfläche. Bedeutende Unternehmen haben bereits die Nutzung beliebter generativer KI-Chat-Apps verboten, da sie mit Lecks empfindlicher Daten einhergehen, und in Italien wurde aufgrund eines unzureichenden Datenschutzes der Nutzer sogar ein zeitweiliges Verbot generativer KI-Tools verhängt. Einer KPMG-Umfrage über generative KI zufolge wird künstliche Intelligenz voraussichtlich mit enormen Auswirkungen auf die Wirtschaft verbunden sein, aber die Mehrzahl der befragten US-Führungskräfte gab an, dass die Umsetzung noch Jahre dauern würde. Cybersicherheit (81 %) und Datenschutz (78 %) seien dabei die Hauptsorgen von Führungskräften. CISOs und CIOs müssen ein Gleichgewicht zwischen der Ermöglichung transformativer Innovation durch KI und der fortgesetzten Einhaltung der Datenschutzbestimmungen finden. Gleichgültig, ob es um Mitarbeiterexperimente mit KI oder um eine Unternehmensinitiative geht, wenn unternehmenseigene Daten gegenüber künstlicher Intelligenz exponiert werden, dann gibt es keinen Weg zurück.

"Künstliche Intelligenz ist äußerst vielversprechend, aber ohne geeignete Sicherheitsbarrieren kann sie auch ein erhebliches Risiko für Unternehmen mit sich bringen. Es ist viel zu einfach, empfindliche interne oder Kundendaten standardmäßig in KI-Tools hochzuladen. Wenn die Daten einmal für die KI-Schulung genutzt werden, dann ist es praktisch unmöglich, sie wieder herauszuholen", erläuterte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wenn Sie einer Klasse von Studierenden an der Universität das Stöbern in den firmeninternen Daten erlauben wollten, dann würden Sie natürlich klare Regeln darüber aufstellen, auf welche Daten sie zugreifen dürften und wie sie die Daten im Rahmen der Ausbildung nutzen könnten. Die Zero-Trust-Produkte von Cloudflare sind die ersten, die die Schutzbarrieren für KI-Tools aufstellen, damit Firmen die von KI erschlossenen Chancen in Anspruch nehmen können, während sichergestellt bleibt, dass nur die vorgesehenen Daten mit anderen geteilt werden."

Cloudflare One for AI bietet eine einfache, schnelle und sichere Art und Weise, wie Firmen sich unter Einsatz der jüngsten generativen KI-Technologien sicher aufbauen können, ohne die Sicherheit und Leistung zu beeinträchtigen. Mit Cloudflare One erhalten Unternehmen Einblicke und Messwerte, wie die KI-Tools genutzt werden. Datenverlust wird verhindert und Integrationen werden verwaltet:

Cloudflare Gateway hilft Unternehmen bei der Beobachtung, wie viele MitarbeiterInnen mit KI-Dienstleistungen experimentieren, und gibt Kontext bei der Planung von Budgets und Unternehmenslizenzen.

Service-Tokens verschaffen dem Verwalter ein klares Protokoll von API-Anfragen, Kontrolle über die spezifischen Dienste, die auf KI-Schulungsdaten zugreifen dürfen, und die Möglichkeit, Tokens mit einem einzigen Klick zurückzunehmen, wenn ChatGPT-Plugins für die interne und externe Verwendung aufgebaut werden.

Cloudflare Tunnel bietet eine verschlüsselte Verbindung zum Netzwerk von Cloudflare, die dem ausgehenden Datenfluss vorbehalten ist. Jede Anfrage wird auf Einhaltung der Zugriffsregeln für die von Cloudflare One geschützten Dienste geprüft oder wenn die Teams bereit sind, einem KI-Service die Anbindung an die Infrastruktur zu gestatten.

Der Data Loss Prevention (DLP) Service von Cloudflare bietet eine Sicherung zur Schließung der menschlichen Lücke, wie Mitarbeiter die Daten weitergeben dürfen. Einfache, vorkonfigurierte Optionen können Daten prüfen, die wie Sozialversicherungs- oder Kreditkartennummern aussehen, und spezielle Scans können nach Mustern Ausschau halten, die auf Datenkonfigurationen für ein bestimmtes Team basieren. Feinkörnigere Regeln können sogar die Auswahl von Nutzern gestatten, denen Experimente mit Projekten, die sensible Daten enthalten, gestattet sind, während für die Mehrzahl der Teams und MitarbeiterInnen strengere Einschränkungen gelten.

Der Cloudflare Cloud Access Security Broker (CASB) Service bietet umfassende Transparenz und Kontrolle über SaaS-Apps. Demnächst wird Cloudflare CASB auch in der Lage sein, die von Ihrem Team genutzten KI-Tools abzutasten, um Fehlkonfigurationen und Missbrauch zu erkennen.

Generative KI ist eine spannende Technologie, die in Aussicht stellt, unsere Arbeitsweise zu transformieren. Während sich diese Technologie weiterentwickelt und neue Tools und Plugins hinzukommen, wird der sicherheitsbezogene Plattformansatz von Cloudflare dafür sorgen, dass Unternehmen diese Produktivitätsverbesserungen überall in Anspruch nehmen können, ohne Engpässe zu erzeugen, und dabei sicherstellen, dass die jüngsten Bestimmungen eingehalten werden.

