Cloudflare kündigt neue Lösungen an, um CIOs bei der Maximierung der Zusammenarbeit und Produktivität der Mitarbeiter zu unterstützen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, kündigte heute Cloudflare Digital Experience Monitoring an, ein All-in-One-Dashboard, das CIOs hilft zu verstehen, wie kritische Anwendungen und Internetdienste bereichsübergreifend in ihrem gesamten Unternehmensnetzwerk funktionieren. Cloudflare Digital Experience Monitoring, Teil der Zero Trust-Plattform von Cloudflare, liefert IT-Führungskräften vorausschauende, historische und Echtzeitinformationen zu Anwendungsausfällen, Netzwerkproblemen und Leistungseinbußen, um die Produktivität der Mitarbeiter zu gewährleisten wo auch immer sie arbeiten.

"IT-Teams haben zu lange im Dunkeln gearbeitet – heute schalten wir das Licht für moderne Unternehmensnetzwerke ein", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Unser globales Netzwerk versorgt einen großen Teil des Internets, und dies ermöglicht Cloudflare einen einzigartigen Überblick darüber, was online vor sich geht. Es ermöglicht uns, Trends zu erkennen, bevor unsere Kunden es tun, und nun teilen wir diesen Einblick mit den Kunden. Stellen Sie sich Cloudflare Digital Experience Monitoring als die Flugsicherung eines modernen Unternehmensnetzwerks vor, die dafür sorgt, dass Daten in Bewegung bleiben, Anwendungen reibungslos laufen und Mitarbeiter Sicherheit genießen."

Als Mitarbeiter im Jahr 2020 das Büro verließen, verloren die IT-Teams, die dabei halfen, die Aktivität von Anwendungen zu gewährleisten und Netzwerke betriebsbereit zu halten, plötzlich den entscheidenden Einblick in die täglichen Erlebnisse ihrer Benutzer. Wenn IT-Teams von einem Problem erfahren, wissen sie bei den jetzt hochgradig verteilten Arbeitskräften beispielsweise nicht mehr, ob die Videokonferenzsoftware einen lokalen Ausfall hat, das Cloud-Netzwerk ausgefallen ist oder die Internetverbindung eines Mitarbeiters zu Hause Leistungsprobleme verursacht. Dieser Mangel an Transparenz kann Teams verlangsamen, unzählige Stunden für Nachforschungen kosten und wertvolle Ressourcen mit Wartungsarbeiten blockieren.

Cloudflare befähigt IT-Teams, indem es sie mit den Informationen und Erkenntnissen aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare ausstattet, um Probleme zu erfassen, zu erkennen und aufzudecken, bevor die Unternehmen überhaupt merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Jetzt können Unternehmen mit Cloudflare Digital Experience Monitoring auf einem einzigen Dashboard unternehmenskritische Anwendungen und Dienste wie Microsoft 365 oder Verbindungsprobleme mit lokalen Internetdienstanbietern messtechnisch erfassen und analysieren. Laut Gartner® "werden bis 2026 mindestens 60 % der I&O-Führungskräfte Digital Experience Monitoring verwenden, um die Leistung von Anwendungen, Diensten und Endpunkten aus der Perspektive der Benutzer zu messen, im Vergleich zu weniger als 20 % im Jahr 2021."*

Cloudflare Digital Experience Monitoring kann Organisationen bei folgenden Aufgaben helfen:

Definieren und Überwachen der kritischsten Netzwerkressourcen : Jetzt haben Kunden die Möglichkeit, kontrollierte Datenströme zu öffentlichen und privaten Ressourcen zu messen und zu analysieren, indem sie den Datenverkehr emulieren, was bei der Visualisierung von Endbenutzererfahrungen hilft und ihnen ermöglicht, auftretende Probleme genau zu lokalisieren.

: Jetzt haben Kunden die Möglichkeit, kontrollierte Datenströme zu öffentlichen und privaten Ressourcen zu messen und zu analysieren, indem sie den Datenverkehr emulieren, was bei der Visualisierung von Endbenutzererfahrungen hilft und ihnen ermöglicht, auftretende Probleme genau zu lokalisieren. Nachvollziehen der Benutzererfahrungen von Minute zu Minute : Mit Cloudflare Zero Trust können Kunden Detailinformationen in Echtzeit-Datenvisualisierungen anzeigen lassen und Anomalien in der Konnektivität oder Performance hervorheben, um die Sicherheit, den Schutz und die Produktivität der Mitarbeiter zu sichern.

: Mit Cloudflare Zero Trust können Kunden Detailinformationen in Echtzeit-Datenvisualisierungen anzeigen lassen und Anomalien in der Konnektivität oder Performance hervorheben, um die Sicherheit, den Schutz und die Produktivität der Mitarbeiter zu sichern. IT-Führungskräften zahllose Stunden Nachforschung ersparen : Durch eine umfassende, schrittweise Einsicht in die digitalen Spuren der Mitarbeiter können IT-Teams Nachforschungen vereinfachen – sie verbringen weniger Zeit mit dem Versuch, zu ermitteln, wo Probleme auftreten, und mehr Zeit damit, bei ihrer Lösung zu helfen.

: Durch eine umfassende, schrittweise Einsicht in die digitalen Spuren der Mitarbeiter können IT-Teams Nachforschungen vereinfachen – sie verbringen weniger Zeit mit dem Versuch, zu ermitteln, wo Probleme auftreten, und mehr Zeit damit, bei ihrer Lösung zu helfen. Erkennen der Leistungsfähigkeit der Netzwerkintelligenz von Cloudflare: Durch den Anschluss an das globale Cloudflare-Netzwerk können Kunden Änderungen im Internetverhalten verstehen und antizipieren, wie sich diese Änderungen auf ihr Geschäft auswirken könnten.

*Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring, 28.03.2022, Mrudula Bangera, Padraig Byrne, Gregg Siegfried

GARTNER ist die eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner Inc. oder auch deren verbundenen Unternehmen in den USA oder auch international und wurde hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

