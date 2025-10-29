Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cloudflare öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 544,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 430,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,858 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at