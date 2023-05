Cloudflare kündigt Partnerschaft mit Kyndryl zur Bereitstellung von verwalteten Netzwerk-Transformationsdiensten für Unternehmen an

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute seine Partnerschaft mit Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE: KD), dem weltweit größten Anbieter von IT-Infrastrukturdiensten, bekannt, um Unternehmen bei der Modernisierung und Skalierung ihrer Unternehmensnetzwerke mit Managed WAN-as-a-Service und Cloudflare Zero Trust zu unterstützen. Die Partnerschaft verbindet die fachmännisch verwalteten End-to-End-Networking-Services von Kyndryl mit der robusten Technologieplattform von Cloudflare und ermöglicht es Unternehmen, die Konnektivität zu mehreren Clouds in großem Umfang zu optimieren.

Die Anforderungen moderner Anwendungen, Daten, Dienste und "Connect-from-anywhere"-Workloads (Verbindungen von überall aus) sind für Unternehmen von größter Bedeutung, auch für solche, die eine veraltete Netzwerkinfrastruktur aufweisen. Dennoch sehen sich Organisationen zunehmend mit einem Flickenteppich aus Datenüberlastung, lokalen Technologien, öffentlichen Cloud-Diensten und veralteten Netzwerken konfrontiert, die alle zu Betriebsverlusten und Sicherheitsrisiken beitragen.

Die Expertise von Kyndryl bei Netzwerkdiensten und dem Schutz geschäftskritischer Infrastrukturen in Verbindung mit der globalen Cloud-Plattform von Cloudflare eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, eine vollständig verwaltete Lösung für Internetsicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zu nutzen. Die Partnerschaft ermöglicht Unternehmen eine schnelle Skalierung der Netzwerkkapazität je nach Geschäftsanforderungen bei gleichzeitiger Kostenreduzierung und Kostenvorhersage.

"Wir haben beobachtet, wie Unternehmen mit veralteter Hardware zu kämpfen haben und gleichzeitig immer mehr Cloud-basierte Anwendungen einführen. Mit der Zeit bremst dies nur noch das Geschäft, schränkt das Innovationspotenzial ein und erhöht das Netzwerksicherheitsrisiko", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Deshalb haben wir mit Kyndryl dafür gesorgt, dass Unternehmen nahtlos durch die gesamte Umstellung ihrer Unternehmensnetzwerke auf die Cloud geführt werden."

"Da Cloudflare seine End-to-End-Cloud-Lösung weiter ausbaut, wenden wir uns an unsere Partner, um unseren Kunden dieses umfassende Serviceangebot in noch größerem Umfang zur Verfügung zu stellen. Angesichts der branchenführenden Beratungs- und Managed-Network-Services von Kyndryl lag es auf der Hand, eine Partnerschaft einzugehen, um Unternehmen bei der Umstellung ihrer Netzwerke zu unterstützen", so Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances bei Cloudflare. "Durch die Zusammenführung von Kyndryls nachweislicher Erfolgsbilanz mit Unternehmen bei der Verwaltung von Lösungen und Cloudfares Plattform für die Bereitstellung führender umfassender Cloud-Infrastrukturen schafft diese Kombination genau das, was Unternehmen brauchen, um ihr Netzwerk einfach zu transformieren."

Angesichts der zunehmenden Komplexität von Multi-Cloud-Netzwerken können Unternehmen mit dem Managed WAN-as-a-Service von Cloudflare und Kyndryl alle ihre Ressourcen auf Cloud-native Lösungen umstellen und teure herkömmliche Hardware getrost in Rente schicken. Darüber hinaus bieten die End-to-End-Services für die Netzwerktransformation die branchenweit umfassendste Cloudflare-Zero-Trust-Sicherheit und Konnektivität mit Fernzugriff, um Unternehmen eine zentralisierte Verwaltung, Kontrolle und Transparenz ihrer Netzwerkinfrastruktur zu ermöglichen.

"Durch die Zusammenarbeit von Kyndryl mit Cloudflare freuen wir uns, mehr Kunden bei ihrer Netzwerkmodernisierung zu unterstützen", sagt Josh Helm, VP of Global Network & Edge Offering Enablement bei Kyndryl. "Das gemeinsame WAN-as-a-Service-Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, ein robustes Cloud-Netzwerk aufzubauen und sich auf Agilität und Innovation zu konzentrieren, während sie sich mit den steigenden Anforderungen an das Netzwerk auseinandersetzen müssen. Die umfassenden IT-Beratungsdienste von Kyndryl, die Cloud-Networking mit Netzwerksicherheit kombinieren, helfen Unternehmen dabei, technologische Barrieren für eine nahtlose digitale Transformation zu überwinden."

Cloudflare und Kyndryl sind darauf ausgerichtet, Kunden wie folgt zu unterstützen:

Optimierung der Multi-Cloud- und Direct-to-Internet-Strategie und sichere Umstellung von Netzwerken: Unternehmen haben ihre Daten in die Cloud verlagert und nutzen SaaS-Anwendungen, setzen aber Hardware als Netzwerk ein. Cloudflare und Kyndryl haben sich zusammengetan, um Netzwerkdienste für den Unternehmensmarkt bereitzustellen. Cloudflare ist die Technologieplattform und Kyndryl ist der Serviceanbieter, der die Kunden auf diesem Weg begleiten wird.

Unternehmen haben ihre Daten in die Cloud verlagert und nutzen SaaS-Anwendungen, setzen aber Hardware als Netzwerk ein. Cloudflare und Kyndryl haben sich zusammengetan, um Netzwerkdienste für den Unternehmensmarkt bereitzustellen. Cloudflare ist die Technologieplattform und Kyndryl ist der Serviceanbieter, der die Kunden auf diesem Weg begleiten wird. Reduzierung der Ausgaben für private Netzwerkverbindungen und Appliances bei gleichzeitiger Befreiung der IT-Teams von manueller Arbeit: Bereitstellung von führenden Netzwerk- und Edge-Security-Funktionen, die für flexible Arbeitsumgebungen erforderlich sind, einschließlich der Reduzierung von Tech Debt und veralteter Architektur. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Arbeitslasten auf die Plattform von Cloudflare übertragen.

Bereitstellung von führenden Netzwerk- und Edge-Security-Funktionen, die für flexible Arbeitsumgebungen erforderlich sind, einschließlich der Reduzierung von Tech Debt und veralteter Architektur. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Arbeitslasten auf die Plattform von Cloudflare übertragen. Beschleunigung der digitalen Entwicklung und Netzmodernisierung: Flexible Cloud-Networking-Expertise mit Managed WAN-as-a-Service ermöglicht es Netzwerken, auf die sich entwickelnden IT-Anforderungen zu reagieren, ausgestattet für die heutigen Bedürfnisse und automatisch für die zukünftigen.

Flexible Cloud-Networking-Expertise mit Managed WAN-as-a-Service ermöglicht es Netzwerken, auf die sich entwickelnden IT-Anforderungen zu reagieren, ausgestattet für die heutigen Bedürfnisse und automatisch für die zukünftigen. Erweiterung der Netzwerksicherheit auf Büros und Rechenzentren durch Ersetzen des herkömmlichen WAN: Umfassende Cybersicherheit für Unternehmen bekämpft Risiken und Angriffe von jedem Standort und über jeden Vektor.

Wenn Sie mehr über die Integration von Cloudflare in Kyndryl erfahren möchten, besuchen Sie die unten stehenden Ressourcen:

Kyndryl Blog Post: 5 Gründe, warum Unternehmen ihre IT-Netzwerke modernisieren müssen

Über Kyndryl

Über das Cloudflare Channel Partner Program

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Internet zu schaffen. Die Produktreihe von Cloudflare schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, die online ist, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei den von Cloudflare betriebenen Internetseiten wird der gesamte Webverkehr durch das intelligente globale Netzwerk geleitet, das mit jeder Anfrage intelligenter wird. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2020 von Reuters Events for Global Responsible Business ausgezeichnet, 2021 in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company und 2022 in die Liste der 100 beliebtesten Arbeitsplätze von Newsweek aufgenommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "anvisieren", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, umfassen unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Effektivität der Produkte und der Technologie von Cloudflare, zu den Vorteilen, die sich für die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung der Produkte und der Technologie von Cloudflare ergeben, zur Partnerschaft von Cloudflare mit Kyndryl und zu den potenziellen Vorteilen, die sich daraus für die Kunden von Cloudflare ergeben, zu der potentiellen Möglichkeit für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Verkauf an bestehende Kunden durch Cloudflare's Partnerschaft mit Kyndryl zu erweitern, zur technologischen Entwicklung von Cloudflare, zu zukünftigen Operationen, Wachstum, Initiativen oder Strategien, und Kommentare von Cloudflare's CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 27. April 2023 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2023 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken oder auch eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005343/de/