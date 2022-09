Cloudflare positioniert sich als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für den Schutz von Webanwendungen und APIs

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute bekannt, dass es von Gartner® als Leader im Magic Quadrant™ für "Web Application and API Protection" (WAAP) benannt wurde. Dies ist das erste Jahr, in dem Cloudflare in den Quadranten "Leaders" aufgenommen wurde.

"Mehr als die Hälfte des Datenverkehrs im Netzwerk von Cloudflare ist für APIs bestimmt. Aus diesem Grund haben wir viel in den Aufbau der besten Plattform zum Schutz von APIs und den Webdatenverkehr von Anwendungen investiert", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir sind stolz darauf, von Gartner als Leader in diesem Bereich anerkannt zu werden und darauf, dass sich immer mehr Unternehmen für Cloudflare entscheiden, um ihre Netzwerke umfassend vor den raffiniertesten Angriffen zu schützen."

Cloudflare wurde unter 11 Anbietern für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit des Zukunftsbildes ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hat Cloudflare die Threat Intelligence seiner WAFs erweitert, Machine Learning der WAF-Erkennung hinzugefügt, ein API Gateway bekannt gegeben, Client-seitigen Schutz vor JavaScript-Angriffen von Drittanbietern fertiggestellt und den Bot-Management-Schutz verstärkt. Gleichzeitig wurde die Erforderlichkeit von CAPTCHAs verringert.

Eine kostenlose Kopie des Gartner Magic Quadrant 2022 für WAAP ist hier verfügbar. Besuchen Sie unseren Blog, um weitere Details zu diesem Thema und zu den WAAP-Lösungen von Cloudflare zu erfahren:

Gartner-Analytiker für "Magic Quadrant for Web Application and API Protection”: Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, John Watts, Adam Hils; 30. August 2022

Gartner – Haftungsausschluss

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. oder auch ihren verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfielt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungspublikationen beschrieben werden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen stellen die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner für Urheberrechts- und Zitatrichtlinien dar und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

