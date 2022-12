Cloudflare präsentiert Project Safekeeping, um verletzlichen kritischen Infrastrukturen auf der ganzen Welt unentgeltlich Zero-Trust-Sicherheit zu bieten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, kündigte heute eine neue Impact-Initiative an, die kleinen und mittelgroßen Organisationen auf der ganzen Welt, die zur kritischen Infrastruktur zählen, unentgeltlich Zero-Trust-Sicherheit bietet. Das neue Programm namens Project Safekeeping soll unterfinanzierte Organisationen schützen, die der Gemeinschaft einen erheblich Nutzen erbringen, jedoch mit Blick auf Cyberangriffe einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Der Fokus liegt zunächst auf Australien, Deutschland, Japan, Portugal und dem Vereinigten Königreich.

"Wir wissen, dass sich Cyberangriffe mehren und kritische Infrastrukturen ein übliches Ziel sind. Wenn Regierungen großen Einsatz für die Sicherheit zeigen, so unser Kenntnisstand, bedeutet dies jedoch häufig, dass die größten Einrichtungen auf Kosten kleiner Gemeinden geschützt werden", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO, Cloudflare. "Da wir mit unserem Programm für kritische Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten erfolgreich waren, stellen wir es sehr gerne in weiteren Ländern auf der ganzen Welt bereit. Cloudflare ist das einzige Unternehmen, das sicherstellt, dass Zero Trust für kleinere Infrastrukturorganisationen zugänglich ist, die am verletzlichsten und zuverlässige Stützen in ihren Gemeinden sind - die örtlichen Krankenhäuser, Energieversorger oder lokalen Versorgungsunternehmen, die die Gemeinden am Laufen halten."

Staatliche Mittel werden in der Regel für die größten und sichtbarsten kritischen Infrastrukturen bereitgestellt - immense Finanzinstitute, Krankenhausnetze, Ölpipelines und Flughäfen. Jedoch sind kleine Organisationen, die das Fundament von Gemeinschaften bilden, ebenfalls gefährdet und häufig auf externe Unterstützung, Zuschüsse und Freiwillige angewiesen: das Krankenhaus, die Wasseraufbereitungsanlage und der lokale Energieversorger vor Ort, die grundlegende Bedürfnisse erfüllen. Das Project Safekeeping von Cloudflare wird an das Critical Infrastructure Defense Program anknüpfen, das als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine zum Schutz der US-Infrastrukturen geschaffen wurde. Cloudflare wird nun die Unterstützung auf die Weltgemeinschaft ausdehnen und den Fokus zunächst auf Australien, Deutschland, Japan, Portugal und das Vereinigte Königreich setzen.

Kleine Organisationen brauchen ebenfalls Zugang zu Zero Trust

Berechtigte Einrichtungen in diesen Regionen erhalten unentgeltlich Zugang zu den auf Unternehmen ausgerichteten Cybersicherheitsdiensten Zero Trust sowie zu erstklassigen Produkten für die Anwendungssicherheit wie DDOS-Schutz und Web Application Firewall (WAF). Jetzt können gefährdete Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, mit Zero Trust beginnen, und:

Benutzer mit Anwendungen verbinden: Die Echtzeit-Verifizierung jedes Benutzers für jede Anwendung schützt interne Ressourcen und beugt potenziellen Datenverletzungen vor.

Die Echtzeit-Verifizierung jedes Benutzers für jede Anwendung schützt interne Ressourcen und beugt potenziellen Datenverletzungen vor. Datenverkehr filtern: Ein sicheres Web-Gateway (SWG) verhindert Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen, indem unerwünschte Inhalte aus dem Webverkehr gefiltert, nicht autorisiertes Benutzerverhalten blockiert und die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens durchgesetzt werden.

Ein sicheres Web-Gateway (SWG) verhindert Cyber-Bedrohungen und Datenschutzverletzungen, indem unerwünschte Inhalte aus dem Webverkehr gefiltert, nicht autorisiertes Benutzerverhalten blockiert und die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens durchgesetzt werden. Cloud-Anwendungen sichern: Ein Cloud Access Security Broker bzw. CASB erfüllt mehrere Sicherheitsfunktionen für in der Cloud gehostete Dienste (z. B. SaaS-, IaaS- und PaaS-Anwendungen). Standard-CASBs sichern vertrauliche Daten durch Zugriffskontrolle und Data Loss Prevention (Schutz vor Datenverlust), erkennen Schatten-IT und sorgen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

Ein Cloud Access Security Broker bzw. CASB erfüllt mehrere Sicherheitsfunktionen für in der Cloud gehostete Dienste (z. B. SaaS-, IaaS- und PaaS-Anwendungen). Standard-CASBs sichern vertrauliche Daten durch Zugriffskontrolle und Data Loss Prevention (Schutz vor Datenverlust), erkennen Schatten-IT und sorgen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Sensible Daten schützen: Data Loss Prevention (DLP) sichert die sensibelsten Daten einer Organisation während der Übertragung.

Data Loss Prevention (DLP) sichert die sensibelsten Daten einer Organisation während der Übertragung. Phishing-Angriffe verhindern: Area 1 blockiert präventiv Phishing, Angriffe zur Kompromittierung von Geschäftsmails, malwarefreien Betrug und andere gezielte E-Mail-Bedrohungen

Als Voraussetzung müssen Teilnehmer an Project Safekeeping gemeinnützige Einrichtungen, lokale Behörden und kleine und mittlere private Organisationen sein, deren primärer Schwerpunkt die Erbringung von Dienstleistungen ist, die für die Gesundheit, Sicherheit und wirtschaftlichen Grundbedürfnisse ihrer Gemeinden wichtig sind.

