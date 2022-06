Cloudflare stattet Partner mit dem One Partner Program von Cloudflare aus, um eine komplette Zero-Trust-Lösung anzubieten

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute das neue One Partner Program von Cloudflare bekannt. Das Programm repräsentiert einen neuen Weg für den Channel, Cloudflare One, die einzige Cloud-native Lösung von globaler Netzwerkskalierung, zu integrieren und zu vergrößern, nun mit direkten Wegen für Partner von der vollständigen Befähigung zu stabilen Anreizen. Das One Partner Program von Cloudflare baut auf den umfassenden Zero-Trust-, Network-as-a-Service- und Cloud-E-Mail-Sicherheitsangeboten von Cloudflare auf und erlaubt es Partnern, die Architektur bereitzustellen, die benötigt wird, um die Sicherheit heutiger Unternehmen zu gewährleisten und gleichzeitig ihre Geräte, Anwendungen und ganzen Netzwerke zu beschleunigen.

"Unternehmen benötigen eine einheitliche Lösung, um ihre räumlich verteilten Mitarbeiter zu schützen und zugleich die Mitarbeitersysteme zu beschleunigen, damit sie in der heutigen Geschäftswelt geschützt und produktiv bleiben. Doch ein weiterer wichtiger Punkt ist die breite Akzeptanz, und deshalb haben wir daran gearbeitet, diese Lösung nahtlos und ohne Unterbrechungen in Unternehmen zu integrieren", sagt Matthew Prince, Co-Founder und CEO von Cloudflare. "Entscheidende Architekturen wie Zero Trust sollten nicht komplex sein, aber wir hören täglich von Unternehmen, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aus diesem Grund haben wir die Art und Weise modernisiert, wie Partner das, was Unternehmen jeder Größe heute am dringendsten brauchen, vollständig implementieren und bereitstellen können."

Ältere Systeme waren mit aufwändigen Integrationen und Unterbrechungen der Mitarbeiter-Workflows verbunden. Damit Unternehmen, Belegschaften und Netzwerke jeglicher Größe vor der heutigen Bedrohungslandschaft geschützt werden können, bietet das One Partner Program von Cloudflare ein komplettes Set an klassenbesten Zero-Trust-Funktionen verbunden mit umfangreichen Partner-Services. Cloudflare hat mit diesem Programm alles zusammengefasst, was Partner brauchen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde eine einfache Bereitstellung mit nur wenigen Klicks, eine blitzschnelle Leistung, wo auch immer seine Benutzer sind, sowie robuste Sicherheit über Endpunkte, Netzwerke und E-Mail erhalten kann.

Cloudflare-Channel-Partner

Cloudflare One stellt eine umfassende Zero-Trust-Lösung zur Verfügung, die nativ in das internationale Netzwerk von Cloudflare integriert ist, eines der größten und zusammenhängendsten Netzwerke weltweit, das sich heute über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern ausdehnt. Partner aller Art, einschließlich Wiederverkäufer, Distributoren, Master Agents und globale Systemintegratoren, können ab sofort dazu beitragen, Unternehmen und mittelständische Betriebe zu sichern, ungeachtet dessen, wo sich ihre Nutzer auf der Welt aufhalten. Das One Partner Program von Cloudflare wurde geprägt durch die schnell wachsenden Beziehungen von Cloudflare zu AVANT, IBM Security, Opticca Security, Rackspace Technology™, Wipro und anderen.

"Cloudflare ist als Mitglied des AVANT Security Council ein enger Innovationspartner von AVANT, da wir unser Netzwerk von Trusted Advisors dabei unterstützen, ihren Kunden bei der Einführung der neuesten Cloud-Technologien zu helfen", sagt Shane McNamara, EVP, Engineering and Operations bei AVANT Communications. "Mit dem neuen One Partner Program von Cloudflare für Zero Trust brachte Cloudflare eine einmalige Reihe von integrierten Produktsuiten und Partner-Services-Paketen auf den Markt, die unseren vertrauten Beratern ein überzeugendes Lösungspaket an die Hand geben, das sie auf den Markt bringen können."

"Mit der Einführung des neuen One Partner Program von Cloudflare, das integrierte, auf Zero Trust fokussierte Lösungspakete und Partner-Enablement umfasst, freuen wir uns darauf, unsere Markteinführung mit Cloudflare weiter auszubauen und Kunden dabei zu helfen, ihre Netzwerksicherheit reibungslos und schnell zu transformieren, indem sie eine Zero-Trust-Strategie zum Schutz ihrer Infrastruktur, Teams und Anwendungen einführen", sagt Deborah Jones, Senior Product Marketing Manager, Alliances, bei IBM Security Services.

"Wir haben gesehen, wie umfangreich die Zero-Trust-Lösungen von Cloudflare in der Branche sind, und zusammen mit den Design- und Implementierungsservices von Opticca Security ist dies der Schlüssel zu einer umfangreichen Unterstützung unserer Kunden", sagt Joey Campione, Managing Director bei Opticca Security. "Gemeinsam mit Cloudflare haben wir ein ganzheitliches Sicherheitskonzept entwickelt, das Unternehmen nahtlos dabei behilflich ist, Cyber-Bedrohungen mit einem vollständigen Zero-Trust-Modell abzuschwächen."

"Dank des Ausbaus unserer Zusammenarbeit mit Cloudflare innerhalb des neuen One Partner Program von Cloudflare kann Rackspace Technology die führenden Zero-Trust-Lösungen von Cloudflare zusammen mit Rackspace Elastic Engineering und professionellen Services in großem Umfang und mit kontinuierlichem Implementierungssupport liefern", sagt Gary Alterson, Vice President, Security Solutions bei Rackspace Technology. "Seit der Kooperation mit Cloudflare bei der Entwicklung von Zero Trust-Lösungen konnten wir bereits ein starkes Engagement bei Kunden und potenziellen Kunden beobachten, wie z. B. bei einem der weltweit größten Kreativ-Unternehmen."

"Die Produkt-Suite von Cloudflare nimmt eine wichtige Rolle bei der fortschrittlichen Erkennung von Bedrohungen und bei den Zero-Trust-Angeboten von Wipro für seine Kunden ein", sagt Tony Buffomante, SVP, Global CRS Leader von Wipro. "Das One Partner Program von Cloudflare hat uns eine rasche Starthilfe für den Aufbau unserer Praxis gegeben. Wir sehen bereits wesentliche Marktnutzungsfälle aus unserer Partnerschaft mit Wipro CyberSecurists, die Anwendungssicherheit, Implementierungsdienste und laufende Managed Services von Wipros 16 globalen Cyper-Defense-Zentren anbieten."

Vorteile des One Partner Program von Cloudflare

Die Zahl der Cloudflare-One-Kunden ist im letzten Jahr um 100 % angestiegen, und der durchschnittliche tägliche Traffic hat sich versechsfacht. Der tief integrierte Ansatz von Cloudflare verbunden mit direkten Wegen für Channel-Partner hat eines der stabilsten Incentive-Programme zur Erweiterung von Zero Trust geschaffen, das es Partnern ermöglicht:

Kunden bei jedem Schritt zu begleiten: Halten Sie sich an das Versprechen von Zero Trust, indem Sie Ihre Kunden auf ihrem Weg von der Architekturprüfung und Produktevaluierung bis hin zur Implementierung und Unterstützung unterstützen. Das One-Partner-Programm von Cloudflare führt Service-Akkreditierungen ein, mit denen Partner die Architekturbewertungen und den Implementierungssupport liefern können, die Kunden für die erfolgreiche Einführung eines Zero-Trust-Modells brauchen.

Halten Sie sich an das Versprechen von Zero Trust, indem Sie Ihre Kunden auf ihrem Weg von der Architekturprüfung und Produktevaluierung bis hin zur Implementierung und Unterstützung unterstützen. Das One-Partner-Programm von Cloudflare führt Service-Akkreditierungen ein, mit denen Partner die Architekturbewertungen und den Implementierungssupport liefern können, die Kunden für die erfolgreiche Einführung eines Zero-Trust-Modells brauchen. Liefern Sie umfassende Lösungen: Die Zero-Trust-Lösung von Cloudflare ist eine der stabilsten in der Branche mit integrierten Produkten wie ZTNA, Secure Web Gateway, CASB, DLP, Browser Isolation, IoT Security und jetzt auch Cloud E-Mail Security. Cloudfares Netzwerk unterstützt alle Funktionen seiner Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeits-Suite an allen seinen Standorten, die sich über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern erstrecken, um schnell und effektiv zu handeln, ganz gleich, wo sich die Benutzer befinden.

Die Zero-Trust-Lösung von Cloudflare ist eine der stabilsten in der Branche mit integrierten Produkten wie ZTNA, Secure Web Gateway, CASB, DLP, Browser Isolation, IoT Security und jetzt auch Cloud E-Mail Security. Cloudfares Netzwerk unterstützt alle Funktionen seiner Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeits-Suite an allen seinen Standorten, die sich über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern erstrecken, um schnell und effektiv zu handeln, ganz gleich, wo sich die Benutzer befinden. Benutzer automatisch vor Phishing-Angriffen zu schützen: E-Mails sind einer der größten Cyberangriffsvektoren im Internet, was integrierte E-Mail-Sicherheit für jedes echte Zero-Trust-Netzwerk ausschlaggebend macht. Indem der führende Phishing-Schutz von Cloudfares jüngster Übernahme von Area 1 Security mit der innovativen Browser-Isolation von Cloudflare kombiniert wird, werden bösartige Links automatisch in einer Remote-Browser-Sitzung unter Quarantäne gestellt.

E-Mails sind einer der größten Cyberangriffsvektoren im Internet, was integrierte E-Mail-Sicherheit für jedes echte Zero-Trust-Netzwerk ausschlaggebend macht. Indem der führende Phishing-Schutz von Cloudfares jüngster Übernahme von Area 1 Security mit der innovativen Browser-Isolation von Cloudflare kombiniert wird, werden bösartige Links automatisch in einer Remote-Browser-Sitzung unter Quarantäne gestellt. Jede Verbindung wird mit Zero-Trust-Kontrollen zu sichern, während Benutzer und Services beschleunigt werden: Egal, ob Benutzer eine Verbindung zu internen Ressourcen oder zum Internet herstellen oder einfach nur E-Mails öffnen, mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare kann Zero Trust Filtering auf alles angewendet werden, ohne es zu verlangsamen.

Um mehr über das One Partner Program von Cloudflare zu erfahren, sehen Sie sich bitte die unten aufgeführten Quellen an:

Landing-Page des One Partner Program von Cloudflare

Blogeintrag: Ankündigung des One Partner Program von Cloudflare

Mehr über Cloudflare One

Landing-Page von Cloudflare One Week

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkt-Suite von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Code-Zeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Dubai, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "eventuell", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "weiterhin", entsprechenden negativen Wendungen oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, welche die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung geäußert oder impliziert werden, umfassen unter anderem Aussagen zu den potenziellen Vorteilen, die Cloudflare-Kunden aus dem "Cloudflare One"-Partnerprogramm ziehen können, zu den Fähigkeiten und der Effektivität der Zero-Trust-Lösungen der Cloudflare One-Suite, zu den Vorteilen, die Cloudflare-Kunden aus der Nutzung der Zero-Trust-Lösungen der Cloudflare One-Suite und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare ziehen können, zu den erwarteten Funktionen und der Leistungsfähigkeit der Zero-Trust-Lösungen der Cloudflare One-Suite und der anderen Produkte und Technologien von Cloudflare, zu dem Zeitpunkt, zu dem neue Funktionen von Cloudflare One allgemein für alle derzeitigen und potenziellen Kunden von Cloudflare verfügbar sein werden, zu den technologischen Entwicklungen von Cloudflare, zu künftigen Betriebsabläufen, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien sowie zu den Kommentaren des CEO von Cloudflare und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Cloudflare können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben oder angedeutet wurden. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 5. März 2022 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die wir gelegentlich bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von Cloudflare gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005366/de/