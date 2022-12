Cloudflare stellt risikogefährdeten Gruppen wie Non-Profit-Organisationen, öffentlichen Interessengruppen und Wahllokalen Zero-Trust-Sicherheit kostenlos zur Verfügung

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass die Zero-Trust-Sicherheitstools von Cloudflare One risikogefährdeten öffentlichen Interessengruppen, die Teil des Projekts Galileo von Cloudfare sind, sowie lokalen und nationalen Wahllokalen, die Teil des Athenian Projekts von Cloudfare sind, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Organisationen haben fortan Zugang zu umfassenden und stark integrierten Zero-Trust-Tools, die bisher nur Großunternehmen zur Verfügung standen und derzeit von über 10.000 Kunden genutzt werden.

"Cloudflare ist der einzige Sicherheitsanbieter, der sicherstellt, dass Zero Trust denjenigen zugutekommt, die es am dringendsten benötigen – die gefährdeten Gruppen in unserer Gesellschaft, Journalisten und Non-Profit-Organisationen sowie die Stellen, die für vertrauensvolle, freie und faire Wahlen in den USA sorgen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Diese Organisationen sind ständigen Bedrohungen ausgesetzt und benötigen Online-Sicherheit, um ihre Aufträge erfüllen zu können. Nun haben sie Zugang zu der gleichen Sicherheitsarchitektur, die Fortune 500-Unternehmen nutzen."

Zero Trust ist ein modernes Sicherheitsmodell, das dafür sorgt, dass der gesamte Datenverkehr, der zu und von einem Unternehmen kommt, verifiziert und autorisiert ist. Darüber hinaus unterliegt jede Person und jedes Gerät einer strengen Identitätsverifizierung. Dies ersetzt das alte Modell, bei dem eine Person oder ein Gerät als vertrauenswürdig galt, sobald sie bzw. es im Netzwerk war und damit uneingeschränkten Zugang zu diesem Netzwerk hatte. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass Angreifer freie Hand über alles in diesem Netzwerk haben, sobald sie Zugang gewinnen.

Zero Trust ist bei großen Unternehmen zum Standard geworden, jedoch waren kleinere Organisationen bis jetzt ausgeschlossen wegen ihrer kleineren IT-Teams, beschränkten Budgets und ihres Mangels an Ressourcen. "Seit COVID sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einem größeren digitalen Risiko ausgesetzt, während sie mit der richtigen Sicherheitsstellung nicht Schritt halten können und zunehmend die Zielscheibe für Cybersicherheitsattacken sind", so Gartner®.

Gleicher Zugang zu Zero Trust

Cloudflare erweitert die Zero-Trust-Produktreihe auf zwei seiner Impact-Initiativen, welche die Sicherheitsbedürfnisse von öffentlichen Interessengruppen unterstützen. Teilnehmer des Projekts Galileo sind Künstler, Journalisten, humanitäre Organisationen und die Stimmen des politischen Widerstands, die wegen ihrer Missionen als gefährdete Gruppen permanent angegriffen werden. Teilnehmer des Athenian-Projekts sind lokale und staatliche Wahllokale, die sich für den Schutz der Wahlen in den USA engagieren. Diesen Organisationen fehlen das erforderliche Budget und Sicherheitswissen, um ausgeklügelte Attacken abzuwehren. Eine fortschrittliche Sicherheitsarchitektur war bis jetzt außer Reichweite, jedoch nötig, um ihre Mitarbeiter und Mitglieder zu schützen, und um ihre Aufträge auszuführen. Dank Cloudflare können diese gefährdeten Gruppen fortan Folgendes erzielen:

Organisationen automatisch vor Phishing-Attacken schützen: E-Mail ist einer der größten Angriffsvektoren im Internet. Cloudflare Area 1 Security blockiert E-Mails, bevor sie in den Posteingang von Mitarbeitern geraten. Falls ein schädlicher Link durch andere Kanäle eindringt und angeklickt wird, stoppt die Browser-Isolation und der DNS-Filter von Cloudflare die Anfrage, bevor sich die schädliche Adresse hochladen kann.

E-Mail ist einer der größten Angriffsvektoren im Internet. Cloudflare Area 1 Security blockiert E-Mails, bevor sie in den Posteingang von Mitarbeitern geraten. Falls ein schädlicher Link durch andere Kanäle eindringt und angeklickt wird, stoppt die Browser-Isolation und der DNS-Filter von Cloudflare die Anfrage, bevor sich die schädliche Adresse hochladen kann. Alle Mitarbeiter, Anwendungen, Partner und Freiwillige vernetzen: Angestellte können an jedem beliebigen Ort arbeiten und dennoch auf interne Tools zugreifen, während genau kontrolliert wird, wer auf welche Anwendung oder Dienstleistung zugreift. Administratoren können kontrollieren, welche Partner und Freiwillige Zugriff auf spezifische Anwendungen und Ressourcen haben, während jeder Versuch erfasst wird.

Angestellte können an jedem beliebigen Ort arbeiten und dennoch auf interne Tools zugreifen, während genau kontrolliert wird, wer auf welche Anwendung oder Dienstleistung zugreift. Administratoren können kontrollieren, welche Partner und Freiwillige Zugriff auf spezifische Anwendungen und Ressourcen haben, während jeder Versuch erfasst wird. Einen Pfad zum Internet sichern: Cloudflare One bietet eine verschlüsselte, gesicherte On-Ramp zum gesamten Internet und verhindert, dass vertrauliche Daten die Organisation verlassen, egal ob eine Verbindung zu einem W-LAN-Netzwerk von unterwegs hergestellt oder eine Datei von einer unbekannten Quelle heruntergeladen wird. Cloudflare One wird die Verbindung zu einer schädlichen Adresse verhindern, Downloads auf Malware prüfen und das Herunterladen blockieren, bevor sie der Nutzer öffnen kann. Administratoren können Richtlinien erstellen, die den versehentlichen oder mutwilligen Verlust von Daten verhindern, und das Hochladen auf genehmigte Adressen beschränken.

Gefährdete Gruppen führen Cloudflare One ein

CyberPeace Institute ist eine unabhängige und neutrale Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in der Schweiz, die sich für die Rechte der Menschen auf Sicherheit, Würde und Gleichstellung im Cyberspace einsetzt. Das Institut arbeitet eng mit den relevanten Partnern zusammen, um den Schaden durch Cyberattacken im Leben der Menschen weltweit zu begrenzen. "Das CyberPeace Institute arbeitet mit humanitären Nichtregierungsorganisationen (NRO) zusammen, um ihre Betriebe zu schützen und ihre Cyber-Kompetenzen, Daten und Ressourcen in einer zunehmend komplexen digitalen Umgebung zu entwickeln. Sowohl das Institut als auch Cloudflare haben eine Kernmotivation, die Rechte der Menschen auf Sicherheit, Würde und Gleichstellung im Cyberspace zu sichern. Diese Gleichausrichtung gibt uns Vertrauen, dass Cloudflare der richtige strategische Partner ist, während wir uns im Zuge unseres Auftrags weiterentwickeln. Wir sind für die Unterstützung durch das Projekt Galileo dankbar", sagte Stéphane Duguin, Chief Executive Officer, CyberPeace Institute.

Der Information Technology Disaster Resource Center (ITDRC) ist eine Non-Profit-Organisation, bestehend aus Tausenden serviceorientierter technischer Experten und Partnern aus dem Privatsektor, die bei der Katastrophenbewältigung in den USA mitwirkt. "Cloudflare Zero Trust ist für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Freiwilligen und Überlebenden am Standort und im Außendienst wesentlich. Cloudflare liefert sichere, zuverlässige und schnelle Konnektivität zum Internet und zu kritischen Anwendungen, die unsere Teams brauchen, um auf Katastrophen effektiv reagieren zu können", erklärte Chris Hillis, Mitbegründer von ITDRC. "Die Festlegung von Richtlinien war für unsere Administratoren einfach und unser Team profitiert von einer sicheren, schnelleren Erfahrung, egal ob es um den Zugang zu intern gehosteten Anwendungen oder das Internet im Allgemeinen geht. Mit Cloudflare Access können wir sicherstellen, dass Teammitglieder eine konsistente Nutzererfahrung erhalten, wenn sie ihrer Rolle entsprechend auf interne Anwendungen zugreifen, während sie unseren vorhandenen Identitätsanbieter nutzen und unsere Infrastruktur sichern. Cloudflare Gateway fügt unseren Netzwerken und Geräten eine zusätzliche Schutzschicht hinzu und schützt unsere Nutzer vor externen Bedrohungen und sich selbst."

Meedan ist eine global aufgestellte Technologie-Non-Profit-Organisation, die Software und Programminitiativen entwickelt, um den Journalismus, die digitale Kompetenz und den Zugang zu Informationen on- und offline zu stärken. "Meedan und Cloudflare teilen die Vision eines gerechteren, sichereren Internets. Wir sind stolz, Gründungsmitglied von Projekt Galileo im Jahr 2014 zu sein, und unterstützen die Arbeit, die das Projekt zum Schutz der Human Rights Defenders auf der ganzen Welt geleistet hat. Auch im eigenen Haus unterstützt Cloudflare die Sicherheit und Produktivität unserer Mitarbeiter bei der Entwicklung und Verteilung unserer Open-Source-Software", so Aaron Huslage, Leiter Systeme und Sicherheit bei Meedan.

Die Organization of American States (OAS) ist die älteste regionale Organisation der Welt und Ort für den multilateralen Dialog zu Themen wie Rechte indigener Völker, territoriale Streitigkeiten und regionale Bildungsziele. "Diese Partnerschaft mit Cloudflare versetzt die Organization of American States (OAS) in die Lage, erstklassige Sicherheit zu demokratisieren, um unsere interne Cybersicherheitsstellung mittels eines in der Cloud bereitgestellten Zero-Trust-Ansatzes zu modernisieren und zu stärken, ohne die Leistung unseres Personals zu beeinträchtigen", sagte Andrew Vanjani, Chief Information Officer bei OAS.

Rowan County, North Carolina, schützt Online-Wahlen mit Cloudflare. "Vor Area 1 Security nutzten wir den E-Mail-Schutz von Office 365, der begrenzten Aufschluss über die Details von quarantänisierten Nachrichten bot. Zwar verbessern sich die Cloud-Dienste von Microsoft laufend, jedoch waren wir bestrebt, die Komplexität im Zusammenhang mit den Sicherheitsfunktionen in unserer Umgebung zu reduzieren, damit wir weiterhin neue Verteidigungsschichten implementieren können", sagte Randy Cress, Chief Information Officer Rowan County. "Im Vorfeld der Wahlen deuteten Berichte unseres Area-1-Dashboards darauf hin, dass doppelte so viele böswillige E-Mails im Vergleich zur gleichen Periode im Oktober 2022 hereinkamen. Wir erkannten den Diebstahl von Berechtigungsnachweisen (credential harvesting) als oberste Bedrohung und können leicht sehen, welche E-Mail-Adressen gefährdet sind." "Mittels Area 1 Security im Rahmen des Athenian-Projekts konnten wir unserer Organisation zusätzliche Sicherheitsschichten hinzufügen, da es uns in die Lage versetzte, böswillige Nachrichten präventiv abzuwehren, bevor ein Mitarbeiter auf einen schädlichen Link klicken konnte. Dies gibt uns die Gewissheit, dass Cloudflare unsere erste Verteidigung ist, so dass wir das Augenmerk auf die Bereitstellung eines sicheren Wahlprozesses für die Wähler im Rowan County richten können."



Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare Zero Trust für Projekt Galileo und das Athenian-Projekt

Blog: Demokratisierung des Zugangs zu Zero Trust mit Projekt Galileo

Ein Fahrplan zur Zero-Trust-Architektur

Bewerben Sie sich für diese Impact-Programme unter den folgenden Links: Projekt Galileo und Athenian-Projekt

Quelle: Gartner, Inc., Emerging Tech: The Impact of Emerging Trends on Security Solution Demand, Rustam Malik, 7. Oktober 2022. GARTNER ist ein eingetragenes Handelszeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Partnerunternehmen in den USA und international und wird hier mit der entsprechenden Erlaubnis verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) verfolgt die Mission, ein besseres Internet zu schaffen. Die Produktpalette von Cloudflare schützt und beschleunigt jede online verfügbare Internetanwendung, ohne dass Hardware benötigt wird, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Internet-Anbieter, die Cloudflare nutzen, leiten ihren gesamten Webverkehr über das intelligente globale Netzwerk, das mit jeder Anfrage intelligenter wird. Als Ergebnis wird die Leistung deutlich verbessert und die Anzahl von Spam und anderen Angriffen verringert. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Top Company Cultures 2018 aufgenommen und zählt laut Fast Company zu den World's Most Innovative Companies 2019.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraph 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Paragraph 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten umfassen. Mitunter können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erforschen", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "das Ziel verfolgen", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare zum Gegenstand haben. Doch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen enthalten diese identifizierenden Worte. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die potenziellen Vorteile für die Teilnehmer an dem Projekt Galileo and Athenian-Projekt durch Cloudflares Zero Trust, Anwendungssicherheit und andere Produkte und Technologien, die Funktionen und Effektivität von Cloudflares Zero Trust, Anwendungssicherheit und andere Produkte und Technologien, die erwartete Funktionalität und Leistung von Cloudflares Zero Trust, Anwendungssicherheit und andere Produkte und Technologien, den Zeitpunkt zu dem neue Funktionen von Cloudflares Zero Trust, Anwendungssicherheit und andere Produkte und Technologien für alle derzeitigen und potenziellen Kunden von Cloudflare allgemein verfügbar werden, die technologische Entwicklung, den zukünftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des CEO von Cloudflare oder anderer Personen. Aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q vom 3. November 2022, sowie in anderen Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht, aufgeführt sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetreten sind, sofern dies nicht gesetzlich verlangt wird. Es besteht die Möglichkeit, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf die in zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare Bezug genommen wird, nicht erreichen. Deshalb empfehlen wir Lesern nachdrücklich, sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare zu verlassen.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken oder auch eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005128/de/