Cloudflare verkündet Magic WAN Connector zur Beschleunigung, Vereinfachung und Sicherung der Verbindung zum Internet für Unternehmen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das auf Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit spezialisierte Unternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, kündigte heute Magic WAN Connector an, ein durch Open-Source-Software definiertes Softwarepaket, das es Unternehmen einfacher denn je macht, ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk mit Cloudflare zu vernetzen und zu sichern. Dank Magic WAN Connector ist Cloudflare One eine vollständig integrierte Sicherheits- und Networking-SASE-Lösung zum Schutz und zur Beschleunigung der Leistung von Geräten, Anwendungen und Netzwerken in Unternehmen. Ferner gab Cloudflare neue Teilnehmer seines Netzwerk-On-Ramp-Partnerprogramms sowie OEMs bekannt, um Kunden Flexibilität und Entscheidungsfreiheit zu geben, unabhängig davon, wie sie sich mit dem Netzwerk von Cloudflare verbinden.

"Die Zukunft der Arbeit erfordert eine flexible IT-Infrastruktur. Aus meinen Gesprächen mit CIOs wird deutlich, dass sie mit einem Anbieter zusammenarbeiten möchten, der ihnen alles, was sie zur Unterstützung einer sich entwickelnden Belegschaft brauchen, anbieten kann", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Egal, ob dies die sichere Vernetzung von Remote-Mitarbeitern, Büros, Rechenzentren oder sogar Multi-Cloud-Einsätze bedeutet, IT-Teams sollten weder Geschwindigkeit noch Sicherheit opfern müssen, um ihr Geschäft produktiv zu halten. Mit dem Hinzukommen von Magic WAN Connector zu Cloudflare One bieten wir eine der umfassendsten SASE-Lösungen auf dem Markt an."

Wegen der mit der Koordination Dutzender verschiedener Sicherheits- und Networking-Anbieter verbundenen Komplexität und Kosten haben sich Unternehmen mit dem Wechsel von fragmentierten alten Architekturen zu modernen Zero-Trust-Netzwerken schwergetan. Laut Gartner® "wird bis 2025 ein Drittel der neuen SASE-Einsätze auf einem Single-Vendor-SASE-Angebot basieren, ein Anstieg im Vergleich zu 10 % im Jahr 2022.*"

Magic WAN Connector ist ein durch Open-Source-Software definiertes Software-Paket, das jedes beliebige Netzwerk sicher vernetzt – egal ob physisch, wie etwa ein Büro, eine Fertigungsanlage oder ein Einzelhandelsgeschäft, oder virtuell, wie zum Beispiel ein privates Cloud-Objekt. Dabei werden sichere Tunnels und Routing-Richtlinien automatisch konfiguriert, um den Datenverkehr zum globalen Netzwerk von Cloudflare zu lenken. Die umfassende Cloudflare One SASE-Lösung ermöglicht mitunter den Zugang zu einer kompletten Reihe von Sicherheitstools wie etwa Zero Trust Network Access (ZTNA), Data Loss Prevention (DLP), Intrusion Detection System (IDS) und Cloud Access Security Broker (CASB). Sie kann mit anderen On-Ramps zum Cloudflare-Netzwerk nahtlos verwendet werden, darunter WARP Device Client, Cloudflare Tunnel Application-Layer Connector und direkte Verbindungen über Cloudflare Network Interconnect.

Magic WAN Connector kann als virtuelle Maschine auf einem physischen Gerät oder Cloud-Service oder mit OEM-Hardware eingesetzt werden, was Kunden beispiellose Flexibilität und Entscheidungsfreiheit gibt, wie sie sich mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare verbinden. Cloudflare gibt Partnerschaften mit zertifizierten Bare-Metal-OEM-Hardware-Unternehmen bekannt. Kunden können mit weiteren Channel-Partnern im Cloudflare One-Partnerprogramm kooperieren, um die Installation und den Einsatz von Magic WAN Connector zu unterstützen und die Lebenszyklen der OEM-Partner-Hardware zu verwalten.

Mit der Einführung von Magic WAN Connector und den erweiterten Partnerschaften von Cloudflare können Unternehmen jeglicher Größenordnung problemlos zu der modernen SASE-Architektur von Cloudflare wechseln und so Kosten und Komplexität reduzieren sowie Installationen beschleunigen. Mit Magic WAN Connector können Kunden fortan:

Jedes Büro, Rechenzentrum und Cloud-Objekt vernetzen: Magic WAN Connector ersetzt das Stückwerk von Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen in Büros und an Remote-Standorten durch eine Single-Vendor-SASE-Lösung, die über ein allgemeines Dashboard verwaltet wird.

Magic WAN Connector ersetzt das Stückwerk von Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen in Büros und an Remote-Standorten durch eine Single-Vendor-SASE-Lösung, die über ein allgemeines Dashboard verwaltet wird. Die Art und den Ort der Installation wählen: Um die größtmögliche Flexibilität zu bieten, stellt Cloudflare Magic WAN Connector als Open-Source-Lösung bereit, so dass Organisationen die Netzwerkfunktionalität auf ihrer bevorzugten Hardware-Plattform einsetzen und ihre Anfälligkeit für Lieferkettenprobleme reduzieren können.

Um die größtmögliche Flexibilität zu bieten, stellt Cloudflare Magic WAN Connector als Open-Source-Lösung bereit, so dass Organisationen die Netzwerkfunktionalität auf ihrer bevorzugten Hardware-Plattform einsetzen und ihre Anfälligkeit für Lieferkettenprobleme reduzieren können. Aus jeder Internetverbindung den größtmöglichen Nutzen ziehen: Die Magic WAN Connector-Software bietet Lenkung des Datenverkehrs, Netzwerklastenausgleich und Ausfallsicherung, anwendungsbewusste Datenverkehrslenkung- und -gestaltung sowie automatische Konfiguration und Orchestrierung, um sicherzustellen, dass der Verkehr von Kundenstandorten zu Cloudflares Netzwerk sicher, schnell und zuverlässig ist.

Die Magic WAN Connector-Software bietet Lenkung des Datenverkehrs, Netzwerklastenausgleich und Ausfallsicherung, anwendungsbewusste Datenverkehrslenkung- und -gestaltung sowie automatische Konfiguration und Orchestrierung, um sicherzustellen, dass der Verkehr von Kundenstandorten zu Cloudflares Netzwerk sicher, schnell und zuverlässig ist. Ihr Netzwerk und ihre Sicherheitsarchitektur modernisieren: Kunden können ihre Organisationen auf hybrides Arbeiten vorbereiten, ihre Angriffsfläche reduzieren und die Mitarbeiterproduktivität verbessern, indem sie fortschrittliche Datenverkehrsmanagement-Funktionen und vollständig integrierte Sicherheit nutzen, die den Backhaul des Datenverkehrs zu einem Hub überflüssig machen.

Neben der Einbindung von OEM-Partnern hat Cloudflare seine Netzwerk-On-Ramp-Partnerschaften durch mehr Magic-WAN-kompatible SD-WAN-Geräte erweitert und damit Kunden noch mehr Möglichkeiten gegeben, sich mit dem Netzwerk von Cloudflare zu verbinden. Die vollständige Liste und Informationen über den Beitritt zum Partnerprogramm finden Sie auf der folgenden Partnerschaften-Webpage .

*Gartner Market Guide für Single-Vendor SASE, 28/09/2022, Neil MacDonald, John Watts, Jonathan Forest, Andrew Lerner

GARTNER ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

